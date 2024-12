Se desvelan los comentarios negacionistas y fascistas de Óscar antes de 'Gran Hermano'

La final de 'Gran Hermano' está a la vuelta de la esquina y son siete los concursantes que luchan por hacerse con el ansiado premio. Uno de ellos es Óscar Landa, que se postula como uno de los grandes favoritos a la victoria. El joven ha sido polémico y muy señalado por algunos comentarios contra las mujeres dentro de la casa de 'Gran Hermano', pero nadie imaginaba lo que escribía en sus redes sociales.

Y es que los seguidores de 'Gran Hermano' han rescatado algunas de las publicaciones de Óscar Landa en sus redes sociales en el pasado. Concretamente en Facebook era donde el joven compartía sus opiniones, todas polémicas, en contra del Gobierno y mencionando incluso a Franco. También hay comentarios negacionistas, dejando claro que estaba completamente en contra de las medidas que salvaron millones de vidas durante la crisis sanitaria del coronavirus.

"Nos quieren marcar como a judíos con sus vacunas", escribió Óscar Landa en 2021 en sus redes sociales. "La mascarilla no vale para nada, las restricciones no valen para nada! Dejadnos vivir de una puta vez", es otro de sus comentarios. "El estado de alarma, inconstitucional con lo cual las multas que la policía opresora impuso no valen para nada", añadía.

| Facebook

De hecho, Óscar Landa no dudó en criticar a las personas que acataron las medidas: "Si tienes miedo quédate en tu p casa y vive confinado el resto de tus días, pero deja al resto vivir o morir en paz". Además, animó a sus seguidores a saltarse el toque de queda: "Hoy a las 12 y un min todos todas todes a la calle". "Urkullu dictador... Ayusocracia ya!!", escribió durante esa época, dejando claro sus intereses políticos el concursante de 'Gran Hermano'.

En otros temas, contra el Gobierno, Óscar Landa no dudaba en mencionar a Francisco Franco: "En vez de tomar medias con los transportistas, le echan la culpa a la derecha... seguro que Franco tiene la culpa". En varios comentarios el joven llega a mencionar al dictador para criticar al Gobierno. De este modo, el concursante de 'Gran Hermano' ha dejado claro que está en contra del Gobierno: "A los que criticáis a la corona... cuantas inversiones traía el monarca?? Y cuantas ha traído Pedro Sánchez? Gracias".

| Mediaset

"¡Pedro, baja impuestos y deja de echar la culpa a la guerra, Inepto!", escribió durante la crisis por la guerra de Rusia. "Al menos ahora mi perro tiene Dni y el ministerio de Igualdad va a gasar 2o millones en politics trasversales de genero", publicó Óscar Landa en marzo de 2022.

Además, también criticaba a otras cadenas de televisión: "La propaganda de laSexta es descarada". "El gobierno del progreso hunde (como siempre) el país progresivamente", es otra de la multitud de las polémicas publicaciones de Óscar Landa en redes sociales antes de 'Gran Hermano'.