¿Quién es Jeimy Báez, la concursante de 'GH DÚO' y ex de Carlo Costanzia?

El comienzo del año 2025 llega acompañado de nuevas sorpresas a Telecinco, y una es el estreno de la nueva edición de 'GH DÚO'. Este reality regresa con una nueva edición de famosos dispuestos a luchar por el gran premio. Entre ellos se encuentra Jeimy Báez, que fue la octava confirmada de 'GH DÚO'.

Jeimy Báez ha logrado cierta notoriedad por su relación con Carlo Costanzia, el actual novio de Alejandra Rubio, que la hizo saltar al ojo público. Aunque sus apariciones han sido esporádicas, la joven siempre ha sido clara y directa en sus declaraciones, sin miedo a contar cómo fue su relación con el hijo de Mar Flores. Ahora, con su participación en 'GH DÚO', Jeimy Báez busca aprovechar esta oportunidad para mostrarse más allá de su relación con Carlo Costanzia.

A sus 28 años, Jeimy Báez se ha hecho conocida principalmente por sus apariciones en medios, pero su faceta profesional sigue siendo un tanto desconocida. Sin embargo, ha logrado construir una pequeña comunidad en redes sociales, donde se dedica a la creación de contenido. En Instagram, la joven cuenta con más de 14.000 seguidores, donde comparte su vida y pensamientos.

| Mediaset

Su relación con Carlo Costanzia fue uno de los temas que más dio que hablar. Jeimy Báez acudió a 'De Viernes' en varias ocasiones, donde no dudó en compartir los altibajos de su relación con el hijo de Mar Flores. En sus entrevistas, la joven explicó que su ex pareja era un hombre "celoso y posesivo", una declaración que no pasó desapercibida.

A pesar de las declaraciones de Jeimy Báez, Carlos Costanzia se ha mantenido firme en su postura de no hablar públicamente sobre ella. No obstante, uno de los rumores apuntan a que el joven compatibilizó la relación de la joven con Alejandra Rubio.

Al confirmarse para 'GH DÚO', Jeimy Báez expresó sus nervios y emoción por la nueva etapa que comenzaba. En su presentación, confesó: "Estoy atacada, nerviosa. A ver cómo van a salir las cosas. Pero, con una ilusión increíble. Deseando que me conozcáis".