El público de 'Gran Hermano' no se deja engañar y expulsa al concursante más odiado

El público de 'Gran Hermano' por fin ha podido expulsar a uno de los concursantes más odiados de la edición. Tras dos meses evitando las nominaciones, Ruvens se ha enfrentado a la opinión de la audiencia, que no le quería dentro de la casa. El participante ha luchado contra Adrián en la sala de expulsión, con unos porcentajes de lo más ajustados.

Recordamos que Adrián, Ruvens, Juan, Violeta y Daniela fueron los nominados de 'Gran Hermano'. Sin embargo, Violeta consiguió salvarse al ganar el Big Bro, que lo votó la audiencia, y, días más tarde, Juan y Daniela también lograron esquivar la temida expulsión.

De este modo, Adrián y Ruvens llegaban nominados a la gala, con grandes dudas sobre el expulsado y varios sorpassos. Sin embargo, finalmente, Ruvens era el expulsado con el mayor porcentaje, levantando el gran aplauso del público en el plató de 'Gran Hermano'."Ya he dicho yo que ya lo sabía, he llegado mentalizado", decía, pese a que se le veía visiblemente emocionado y decepcionado.

| Mediaset

"Quería darle las gracias a todo el equipazo, a toda la gente que me ha votado, que ha quedado la votaicón ajustada, al super, que me he sentido muy querido. Me habéis hecho cumplir uns ueño de cuando era un niño y adolescente. Me alegro por Adri", añadía Ruvens.

"El único que se ha quedado en shock es Edi, era el único que pensaba que me quedaba. Se ha quedado apretado, pero se que es el juego. Me merezco más quedarme que otros que hay ahí dentro, que me he estado partiendo el lomo desde el primer día. Hay gente que ha estado más escondido, como Juan, Nerea, Luis y se han escudado mucho en la guerra de azules y fresis",añadía posteriormente.

No obstante, Ruvens podría tener la oportunidad de volver a la casa durante la gala de los poderes. Uno de los concursantes tendrá la oportunidad de resucitar a uno de los expulsados, entre los que se encuentra Ruvens. Además, justo después también se pondrá en marcha la repesca de 'Gran Hermano'.