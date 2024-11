El público de 'Gran Hermano' dicta sentencia con la expulsión más esperada

En la décima gala de 'Gran Hermano', el público ha determinado la salida de Laura, que abandona la casa tras una intensa semana de votación. El reality pausó el televoto iniciado el jueves para que los seguidores del programa decidieran quién debía salir. Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha anunciado el veredicto tras un reñido duelo entre Laura y Daniela, mientras que Manu fue salvado en la fase inicial.

El pasado jueves, seis concursantes, Luis, Daniela, Maica, Laura, Adrián y Manu, quedaron en la cuerda floja luego de unas movidas nominaciones. Con el 'Gran Hermano' cruzando su ecuador, la competencia se intensifica, y cada concursante se juega su continuidad. Sin embargo, no todos los nominados llegaron a esta instancia final.

Adrián, elegido Big Bro el domingo, fue el primer salvado. Más tarde, Maica también escapó de la nominación. Finalmente, el martes, Luis fue liberado de la lista de nominados por el propio Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

Con el inicio de la gala de expulsión, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes de votación, indicando que la eliminada alcanzó un alto 56%. Entretanto, que los otros nominados restantes compartían un 12% y un 36%.

Avanzada la noche, Jorge Javier Vázquez contactó con los concursantes aún nominados para darles la noticia. En ese momento, Laura y Manu estaban en tensión hasta que el presentador anunció que el DJ había sido salvado, dejando a Laura y Daniela en un mano a mano decisivo.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Laura", comunicó Jorge Javier Vázquez pasada la medianoche. Pese a durante toda la semana asegurar que se iba a quedar, dio un giro a su opinión tras conocer la realidad: "Me lo esperaba, tenía esa intuición y nunca me he equivocado".

"Quiero agradecerle a todo el mundo que me ha apoyado y tengo muchas ganas de abrazar a mi madre. Me ha mucha pena que esto haya acabado. Creo que he aprendido muchas cosas y que en mi día a día me pueden venir bien",concluía Laura Galera antes de abandonar 'Gran Hermano'.