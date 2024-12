Óscar sentencia la victoria de Juan, que responde con contundencia en 'Gran Hermano'

La organización de 'Gran Hermano' reunió a todos los protagonistas de la reciente edición junto al ganador. Todos han realizado un repaso de los momentos vividos en los tres meses de convivencia en la casa. Sin embargo, la atención volvió a centrarse en Óscar Landa, que se destacó en el debate final, también por sus peleas por Juan Quintana.

El ganador de 'Gran Hermano' tuvo un enfrentamiento con su rival durante la gran final. Todo arrancó cuando Ion Aramendi preguntó a los exconcursantes su opinión sobre si Juan había sido un ganador justo. Las que levantaron la mano fueron las integrantes del 'grupo fresi', liderado por Maica Benedicto y Daniela Cano. El resto de los concursantes no entendió su victoria, a excepción de la explicación de Edi, quien atribuyó el triunfo al "voto del odio", refiriéndose a aquellos que querían evitar que Óscar Landa ganara.

El segundo finalista fue uno de los más críticos con el resultado y señaló que no le parecía justo que Juan se llevara el maletín de 'Gran Hermano'. Especialmente después de tres meses en los que apenas fue visto en pantalla o involucrado en alguna trama. "¿Qué ha hecho Juan en la casa? ¿Por qué se le recuerda? ¿Cuándo nos hemos reído con él? ¿Con quién ha hablado de manera profunda? ¿Conoce a Maica y a sus amigas? ¿Estaban con él la noche que ganó para celebrarlo? Lo único que ha hecho ha sido ganarme", expresó.

| Mediaset

La respuesta de Juan en el debate final de 'Gran Hermano' no tardó en llegar."¿Sabes lo que pasa? Que has estado más pendiente de mi concurso que del tuyo", replicó el bailarín, provocando un fuerte aplauso en el plató. Sin embargo, la respuesta de Óscar Landa fue aún más contundente: "¿Qué concurso, Juan? Buscaste las discusiones conmigo desde que vino tu madre, porque no se te veía. ¿Quién es Juan?".

Recordamos que la final de 'Gran Hermano' lideró con máximo en audiencias desde Telecinco con un 18,3% y 1.121.000 seguidores y 2.451.000 espectadores únicos.El reality, que registró 1.107.000 telespectadores junto a un pobre 8,7% en su express, subió a un 26% en el target entre 25 y 44. Barrió y dejó sin opción a su rival con una distancia de más de 13 puntos