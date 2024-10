Nueva hora sin cámaras en 'Gran Hermano': nadie se esperaba que esta pareja la pediría

El amor está teniendo gran protagonismo en esta edición de 'Gran Hermano'. Teniendo en cuenta que tanto Javi y Vanessa como Luis y Nerea entraban siendo pareja, a los cuatro se les unirá una tercera pareja que está floreciendo en la casa. Pocos confían en esta nueva pareja que, oficialmente, acaban de solicitar una hora sin cámaras.

No sería la primera hora sin cámaras de la edición. Los gallegos Javi y Vanessa fueron los primeros en pedírsela al programa, consiguiendo enseguida que la organización se la concediera. Más tarde, Nerea y Luis pidieron su hora sin cámaras, consiguiéndola al momento.

En esta ocasión, los que han solicitado una hora sin cámaras son Violeta y Edi,sorprendiendo incluso al plató. Los dos concursantes llevaban unos días dándole vueltas a tomar esta decisión. Sin embargo, la que no se decidía era Violeta, que no estaba segura del todo de que los sentimientos del gallego fueran verdaderos.

"Estoy agobiada porque medio pedimos la hora sin cámaras para más adelante, y creo que me arrepiento", le confesaba Violeta a Jorge, hecha un mar de dudas. Jorge, por su parte, le propuso que hablara con el gallego para que le aclarara si la relación que tienen en 'Gran Hermano' podría continuar fuera.

"Veo que está muy necesitado de sexo. Me puedo llegar a creer que está así conmigo por echar un... ¿sabes lo que te digo? Yo no quiero eso, lo tengo claro. No me está gustando cómo me estoy sintiendo hoy. Voy a tener una conversación larga y según me conteste y me hable, retiro la hora sin cámaras o sigo para adelante", apostillaba la concursante.

Finalmente, Ion Aramendi se dirigió a la pareja en el confesionario para preguntarles si tomarían la decisión. Los dos le comunicaron al presentador que tenían ganas de esa hora sin cámaras. Pero, lo que ellos desconocen, es lo que tiene pensado el programa para el encuentro de los dos.

La dirección de 'Gran Hermano' le propuso a Elsa, primera expulsada de la edición, volver a la casa el próximo martes. La vasca sin pensárselo aceptó la propuesta. "Vente preparada para todo", le avisaba Ion Aramendi, ante una Elsa que se moría de ganas por subir a Guadalix de la Sierra.