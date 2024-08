Marta Peñate desvela a sus seguidores uno de los grandes secretos de 'Supervivientes'

Marta Peñate como ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha despejado muchas de las incógnitas que rodean al reality en un vídeo para sus seguidores de TikTok. Tras regresar de Honduras, la canaria decidió compartir algunas de las curiosidades que rodean la vida en la isla. Marta Peñate ha revelado detalles sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras.

Una de las preguntas más comunes entre los seguidores del programa es dónde hacen sus necesidades los concursantes de 'Supervivientes'. Marta Peñate explicó que "hay una letrina, la famosa letrina, que está a un lado de la playa cubierta por hojas de palmera para que, cuando estás haciendo todo, nadie te vea". Además, confesó que también hacen pis en el mar o escarban un poco en la tierra si tienen otras necesidades: "La verdad es que no es muy agradable de contar esto", admitió.

Sobre el tema del tabaco, Marta Peñate aclaró que fumar está completamente prohibido durante 'Supervivientes'. "Cuando firmas el contrato sabes que, una vez llegues allí a Honduras, pises suelo de Cayos Cochinos, ya no se puede fumar. O sea, que todos los fumadores tenemos que dejar de fumar durante ese tiempo hasta que salgamos".

Además, la joven explicaba que los concursantes están vigilados las 24 horas para asegurarse de que no la rompan. Marta Peñate detalló que hay dos turnos de vigilancia: "Por la mañana viene un cámara, un redactor y una persona de sonido. Ellos nos graban las 24 horas, pero cuando ven algún tema interesante, o ven que se empieza una pequeña discusión, sacan corriendo la cámara y empiezan a grabar".

La salud mental de los concursantes también es una prioridad, y Marta Peñate mencionó que cuentan con la presencia de una psicóloga: "Tenemos tanto médicos como psicólogos. La psicóloga viene todos los jueves a la playa, y si tienes algún problema durante el programa, o durante otros días, también puede acudir a la playa para ayudarte psicológicamente".

Otro tema que Marta Peñate abordó fue el de las pruebas en directo. Explicó que un miembro del equipo les explica las pruebas antes de que la presentadora Laura Madrueño lo haga ante las cámaras: "Obviamente, nos explican las pruebas antes porque si no estaríamos parando continuamente. Más bien Laura Madrueño explica las pruebas para vosotros".

En cuanto a la alimentación, Marta Peñate despejó cualquier duda sobre si reciben comida a escondidas: "¿Nos dan comida por detrás?. Obviamente no, si no, no sería 'Supervivientes'".

Finalmente, en relación con los concursantes que tienen alguna enfermedad, Marta Peñate confirmó que reciben su medicación, siempre que esta sea compatible con el concurso. De lo contrario, no pueden participar: "Hay medicamentos que obviamente no se pueden tomar allí, y si tienes que tomarlos obligatoriamente, no puedes ir a 'Supervivientes'", explicó.