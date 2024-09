María José Campanario desvela la cantidad económica que rechazó por no ir a un reality

María José Campanario y Jesulín de Ubrique sorprendieron al público al conceder su primera entrevista televisiva juntos en 'Emparejados'. Durante su participación en el programa de Joaquín Sánchez, la pareja se sinceró sobre las impresionantes cifras económicas que les han ofrecido a lo largo de los años para hacer apariciones en televisión.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando los invitados participaron en "La pirámide picante". En este juego, debían responder preguntas comprometedoras o enfrentarse a comer alimentos extremadamente picantes. Sin embargo, lejos de esquivar las preguntas, tanto Jesulín de Ubrique como María José Campanario demostraron que estaban dispuestos a compartir detalles hasta ahora desconocidos.

Cuando Joaquín Sánchez preguntó a la pareja cuál había sido la mayor oferta económica que recibieron por participar en televisión, Jesulín de Ubrique no dudó en responder claramente. "Me senté con el más gordo, pero no lo hice", afirmó el torero, revelando que le ofrecieron 650.000 euros por participar en un reality.

Sin embargo, la sorpresa mayor llegó cuando María José Campanario tomó la palabra. "A mí me han ofrecido más de un millón de euros", confesó, dejando a todos boquiabiertos. La odontóloga desveló que le habían propuesto la impresionante cifra de 1.200.000 euros por varias exclusivas televisivas, entrevistas e incluso por participar en un reality.

| Atresmedia

Pero eso no fue todo, ya que María José Campanario también relató una oferta inusual que recibió por parte de una conocida revista. "Esto no sé si se lo habrán ofrecido a alguien más en el país, pero a mí me ofrecieron hacer un Interviú vestida. Me llamaron de la revista y me dijeron que no hacía falta que enseñase nada, que lo podía hacer con ropa", explicó con una mezcla de asombro y mucho humor.

Para cerrar el relato, la esposa de Jesulín de Ubrique bromeó sobre la situación: "No sé si lo decían porque soy un cuerpo escombro". A pesar de las tentadoras ofertas, María José Campanario aseguró que nunca consideró seriamente negociar este tipo de exclusivas, ya que no le interesaba aparecer en los medios hablando de su vida.