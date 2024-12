Maica se ve obligada a apartar a Adrián por lo que se atreve a hacer en 'Gran Hermano'

La recta final de 'Gran Hermano' ya ha comenzado. Tras la expulsión de Daniela, la habitación de los "azules" está más fuerte que nunca, provocando, a su vez, el acercamiento entre Maica y Adrián. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que esta unión pudiera saltar por los aires a la mínima con algo que paralizaría 'Gran Hermano'.

El boxeador, que se encuentra dentro de la lista de nominados junto a Maica, Rubens y Óscar, se habría excedido con su compañera. La relación entre ambos es un continuo tira y afloja. La murciana ya le ha dejado claro en más de una ocasión que no pretende que él se haga ilusiones, ya que lo ve solo como un amigo.

Aun así, Adrián se mantiene en la misma posición de siempre, intentando conquistar a Maica a toda costa. Una técnica que ya habría sido parada varias veces por la concursante, tras sentirse incómoda. Ahora bien, la última acción del boxeador ha activado todas las alarmas en 'Gran Hermano'.

No es la primera vez que 'Gran Hermano' abronca a Adrián, tras llevarse varias reprimendas por parte del programa. Tanto cuando hizo comentarios machistas sobre Maica, como cuando realizó comentarios homófobos contra Óscar y Rubens. Esta vez no ha sido un comentario lo que ha desatado la polémica, sino una comprometida acción.

| Mediaset

Maica y Adrián estaban conversando tranquilamente en la habitación, cada uno en su respectiva cama, cuando el boxeador comenzó a acercarse más a la murciana. Una actitud que de inmediato fue frenada y cortada por ella, pidiéndole encarecidamente que guardase la "distancia". "¿Eso es pegado? Si me hubiese pegado, te cagas las patas abajo de lo nerviosa que te pones", le respondió él.

Acto seguido, Adrián se abalanzó sobre ella con tal de besarla en la boca, consiguiendo que Maica se sintiera bastante incómoda. "¿Qué haces? ¿Este chico de qué va? ¡Qué sea la última vez que te pegas de esa manera", le dedicó la murciana, harta de sus faltas de respeto.

"Eso es pegarse, lo otro no es pegarse, para que veas la diferencia", le soltó él con bastante chulería. Maica, bastante enfadada le pidió todavía más distancia durante su estancia en 'Gran Hermano'. "Adrián, sabes desde el primer día que me gusta la distancia, que no me gusta el toqueteo", comentaba ella, aunque él no terminase de escucharla.

Esta polémica actitud ha sido condenada por los seguidores de 'Gran Hermano' que estaban siguiendo el canal 24 horas. Una gran mayoría están pidiendo la expulsión disciplinaria de Adrián por sus continuos comentarios y actitudes. Algo a lo que, sin duda, tendrá que responder Jorge Javier durante la gala de esta noche.