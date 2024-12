Maica se atreve a decir lo que muchos piensan de los finalistas de 'Gran Hermano'

Maica Benedito, la última expulsada de 'Gran Hermano', no dejó a nadie indiferente en su regreso al plató tras su sorprendente expulsión. Su salida, que llegó tras un inesperado sorpasso, impactó tanto a los espectadores como a la propia murciana. Durante el debate, la joven aprovechó la oportunidad para opinar sin filtros sobre los finalistas y su paso por 'Gran Hermano'.

Desde su entrada, Maica no dudó en expresar su desacuerdo con la composición de la final: "La mayoría no se merecen serlo", afirmó con contundencia. Según ella, únicamente Nerea y Juan merecen estar en esa posición, aunque señaló que "puede ser" que Óscar guste por su perfil. Además, reconoció a Ruvens como "el mayor titiritero de 'Gran Hermano'".

Sin embargo, sus palabras hacia Edi fueron particularmente críticas: "Es denigrante, obsceno y me da vergüenza con la edad que tiene". Se trata de una opinión hacia los finalistas que comparten muchos de los espectadores de 'Gran Hermano'.

| Mediaset

Uno de los momentos más tensos llegó al hablar de Óscar Landa, sobre quien lanzó duras declaraciones: "Óscar no me quiere ni me ha querido en su vida. Es un veleta. Esta persona no sabe lo que es querer". Maica fue más allá calificándolo como "mentiroso, falso, veleta, tergiversador", dejando claro que no quiere mantener ninguna relación con él "ni dentro ni fuera de la casa" de 'Gran Hermano'.

En cuanto a su propio comportamiento, Maica respondió a las críticas que le lanzaron los colaboradores, que señalaron que en sus últimas semanas había perdido la energía y alegría que la caracterizaba al principio de 'Gran Hermano'. "Cuando volví de Italia todo fue en declive. De sentirme en familia a no sentirme bien... es totalmente normal que no tuviera la alegría que tenía al principio como me habéis dicho", admitió.

Aunque negó haberse encerrado únicamente en la habitación rosa, aclaró: "Yo no he estado en la habitación rosa. He hecho vida en toda la casa con mis compañeros", y añadió: "No considero que estuviera criticando. Criticar era lo que hacía Ruvens".