La madre de un concursante se encara a Jorge Javier por lo que pasa en 'Gran Hermano'

Jorge Javier Vázquez ha vivido un gran momento de tensión durante la emisión del 'Límite 49 Horas' de 'Gran Hermano'. En pleno directo en el plató, la madre de Juan, defensora del concursante, protagonizó un fuerte enfrentamiento con el presentador. El detonante fue el anuncio de que Juan continuaba nominado junto a Javier, tras ser salvado Jorge de la nominación de 'Gran Hermano'.

El momento clave ocurrió cuando la madre de Juan intentó interpelar al presentador para hablar. La defensora estaba visiblemente molesta con la situación y con el posicionamiento de Daniela, otra concursante, en contra de su hijo. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez, en lugar de cederle la palabra, decidió dirigirse en tono de humor a Albert Infante.

Esta actitud provocó la reacción inmediata de la progenitora, quien no se quedó callada y lanzó: "Albert no es la madre de Juan, así que sí puedo hablar". Lejos de calmarse la situación, Jorge Javier optó por hacerla esperar, declarando: "Vas a hablar después de Albert. Te iba a dar la palabra, pero lo voy a hacer ahora con Albert ¿Sabes qué pasa? Me gusta llevar la contra".

| Mediaset

Ante esto, Jorge Javier Vázquez también la acusó de cortar el ambiente en plató de 'Gran Hermano', a lo que la madre de Juan respondió con mucha contundencia. "¿Qué he cortado el rollo? A mí me lo llevan cortando todo el mundo... Es verdad que ni cuando sale nominado... Cuando están en el jacuzzi, 'a la madre de' y cuando Juan sale nominado ni siquiera a' la madre de Juan que está nominado'. ¿Qué te parece?", respondía.

La madre de Juan no paró ahí y aprovechó el momento para criticar duramente a los compañeros de su hijo, especialmente a Daniela. "Empezando por la pitonisa a esta señor, si se le puede llamar señora. Como Juan no ha pinchado con ella y no era empresario, pues claro, por eso tiene que estar nominado el niño", expresó, refiriéndose a una actitud que, según ella, demostraba falsedad en la casa.

"¿Es verdad o no es verdad que hay falsedad en la casa? Le nominan seis y en el posicionamiento se le ponen dos por detrás. Como dice Albert, 'anda, a la calle'", añadió, denunciando la actitud de los compañeros hacia su hijo.

Finalmente, la madre de Juan volvió a defender con pasión el concurso de su hijo, criticando el hecho de que estuviera nominado toda la semana sin haber tenido la oportunidad de hablar. "Está nominado toda la semana y ni una vez se me ha dado la palabra, ¿por qué no está en el jacuzzi?. Venga hombre, si tiene que ir solo es que ha entrado solo y como no es un empresario y no ha querido picar con la pitonisa, es lo que le pasa", concluyó visiblemente alterada en el plató de 'Gran Hermano'.