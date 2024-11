Laura Galera sentencia su relación con Manu con una sola frase tras 'Gran Hermano'

Laura Galera, última expulsada de 'Gran Hermano', ha vuelto al plató durante el debate con unas duras declaraciones que ponen en entredicho su relación con su compañero Manu. Tras ver imágenes de su paso por la casa, la joven ha manifestado que su percepción ha cambiado, aunque mantiene sus sentimientos intactos. Laura Galera respondió a las críticas de varios colaboradores que no apoyan la actitud que mantuvo dentro de la casa.

Las tensiones entre Laura Galera y Manu alcanzaron su punto álgido cuando, antes de su salida, ambos vieron un vídeo de su relación. Esto dejó a Laura atónita al confirmar algunas de sus preocupaciones. Manu, visiblemente afectado por la expulsión, compartió en el confesionario sus sentimientos, dejando claro que le dolía que ella pudiera interpretarlo como una traición.

"Cada vez que he tenido una rayada de fuera o algo, siempre se lo he contado a ella. No quiero que piense que la he traicionado", confesó Manu a uno de sus compañeros de 'Gran Hermano'. "La quiero de verdad. Quiero seguir contigo, necesito tenerte al lado", añadió, mostrando la intensidad de sus emociones.

| Mediaset

Estas imágenes no pasaron desapercibidas para Laura Galera, que reaccionó con notable incomodidad: "No me gusta verlo así. Si es verdad que necesitaba el choque de realidad de ver lo que ha podido ver", comentó, haciendo referencia a la dificultad de ver a Manu en un estado de vulnerabilidad.

Laura Galera, además, explicó sus dudas sobre los repentinos sentimientos de Manu hacia ella: "Nunca he pensado que no me quiera, pero sí que no me quería bien. Entiendo que ha pasado por situaciones dolorosas". Más adelante, y refiriéndose a un momento específico, Laura admitió: "En ese vídeo sí me creo sus palabras".

Ante la mención de este vídeo en particular, Ion Aramendi le preguntó sobre su observación: "Se ha dado cuenta que ya no estoy. No es muy claro", dijo Laura Galera, sugiriendo que la ambigüedad de Manu había complicado su relación dentro de 'Gran Hermano'.

Cuando le preguntaron si estaría dispuesta a volver a la casa, Laura Galera no dudó en su respuesta. "Si hubiera repesca, me encantaría con él dentro para dejarle las cosas claras", confesó. "Él siempre ha dicho todo 'aquí dentro'. Si yo volviese a entrar, querría decirle de tener una conversación fuera y que sea de verdad",concluyó en el debate de 'Gran Hermano'.