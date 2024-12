Laura Galera estalla con dureza por las críticas a su físico tras 'Gran Hermano'

Laura Galera, hija de María José Galera, ha sido una de las grandes protagonistas de la presente edición de 'Gran Hermano'. Para algunos muy querida y para otros muy odiada, la joven fue expulsada hasta en tres ocasiones tras las múltiples repescas que la beneficiaron. Tras salir de la casa de 'Gran Hermano', Laura Galera se ha encontrado con unas críticas que no esperaba.

Algunos de los espectadores de 'Gran Hermano' se han mofado durante estos meses de su físico. Muchos lo utilizan como burla y ataque hacia Laura Galera, que no ha aguantado más las críticas. Durante la mañana del domingo 8 de diciembre, la joven se ha desahogado en sus redes sociales tras leer todos los comentarios.

"Estoy un poco bastante cansada de los comentarios sobre mi físico. Sinceramente a mí no me hacen daño ninguno, pero sois conscientes de cuanta gente ve ese tipo de comentarios y a cuanta gente le puedes hacer sentir mal consigo mismo?", escribía Laura Galera.

"Intentar hundir a una persona jugando con el amor propio me parece vergonzoso. Qué pena me da que en el siglo en el que estemos se sigan teniendo estereotipos o ideas generalizadas de lo que es un cuerpo bonito o de tan siquiera compararlo con otro. A mi parecer las imperfecciones es lo que te hace ser perfecto, todos los cuerpos son perfectos mientras no afecte a tu salud", añadía la joven en sus redes sociales.

"Así que a ver si pensamos un poco en el daño tan grande que se puede causar con tan solo una palabra. Me quiero con mi barriga, mis estrías, mi celulitis y con todo. Me quiero y tenéis que quereros por encima de todo", concluía, con un mensaje claro contra sus haters tras 'Gran Hermano'.

Rápidamente, algunos de sus seguidores la han apoyado en este contundente mensaje: "Laura no has podido decirlo más claro. Llevamos 3 meses oyendo verdaderas barbaridades y no todo vale. Eres perfecta con todo", escribía una usuaria. "No has sido mi favorita, pero suscribo todo lo que dices y además eres preciosa", añadía otra persona.