Las inesperadas palabras de Alma Bollo tras el fichaje de Manuel Cortés por 'GH DÚO'

La casa de Guadalix de la Sierra se prepara para 'GH DÚO' con el reciente fichaje de Manuel Cortés, que ha generado gran expectación.Alma Bollo, su hermana, no ha tardado en pronunciarse sobre esta nueva aventura televisiva. La joven ha dejado claro su punto de vista sobre el regreso de su hermano al mundo del entretenimiento.

"Si me preguntáis, yo me alegro por todo lo bueno y por los caminos que tome mi hermano, pero no es la mayor ilusión de mi vida. No me iba a enfangar, pero ya estoy metida en el fango", confesó Alma Bollo, que también vivió recientemente la experiencia de un reality como participante de 'Supervivientes'.

Durante su intervención, Alma Bollo compartió detalles de su experiencia tras participar en televisión, haciendo un paralelismo con los desafíos que su hermano podría enfrentar en el reality. "Yo solo he estado en un reality, y si digo la verdad, en la vuelta a mi realidad, no lo pasé nada bien. Fue bastante heavy. Llámalo acoso, lapidación... Al final hay gente a la que le puedes gustar y a la que no, pero de ahí a lo que yo acabo de decir hay como un mundo", expresó, visiblemente afectada.

| Europa Press

Alma Bollo también reflexionó sobre las dinámicas de los programas televisivos y el papel que juega la edición en la percepción pública de los participantes. "He aprendido que aunque haya una verdad o aunque haya algo que a ti te parezca injusto, yo no voy a luchar contra eso", expresaba.

"No me voy a desgastar, no voy a entrar en ciertos juegos. Paso olímpicamente, porque, al final, me ha quedado claro que lo que se quiere mostrar, se muestra. Si quieren mostrarte de una forma mala, lo hacen, si quieren mostrarte de una forma buena, lo hacen. Da igual lo que hagas, si se le quiere dar la vuelta, se le va a dar", sentenció, en una clara crítica a los montajes de los realities.

Sobre su rol como defensora de Manuel Cortés en 'GH DÚO', Alma Bollo fue categórica, dejando entrever que su participación será limitada. "Defenderé lo que tenga que defender y no defenderé lo que no tenga que defender. Desde mi casa seguiré el concurso, porque está mi hermano, pero no voy a entrar en los juegos porque no sirven para nada".