Juan desvela la importante decisión que ha tomado sobre su premio de 'Gran Hermano'

La última edición de 'Gran Hermano' culminó el pasado jueves con la sorpresiva victoria de Juan Quintana, el bailarín canario que logró imponerse en un reñido duelo final. Respaldado por el fervor de "las fresis", su grupo de seguidoras, Juan se coronó como ganador tras una edición marcada por giros inesperados. Durante el debate final, el concursante reveló cómo piensa emplear el premio de 'Gran Hermano'.

Recordamos que, a pesar de su triunfo, Juan no se lleva el premio completo. Al ser repescado tras su expulsión inicial, gracias al sacrificio de su compañero Adrián, gastó 150.000 euros para darle una segunda oportunidad. Por lo tanto, el bailarín recibirá únicamente la mitad del monto final.

Sin embargo, eso no empañó la emoción del ganador al compartir sus planes con el dinero. "Con Adrián voy a compartir una amistad que nos vamos a llevar de por vida", declaró a Ion Aramendi durante el debate de 'Gran Hermano'.

El canario también reveló que parte del premio será destinado a un viaje con su inseparable amigo: "Sobre todo, un viaje que nos vamos a hacer los dos. Creo que nos vamos a ir a Maldivas a disfrutarlo nosotros dos", añadió, dejando claro su agradecimiento por el gesto que permitió su regreso.

| Mediaset

El debate final no estuvo exento de polémicas. Juan volvió a enfrentarse a Óscar, líder de la habitación azul y uno de los concursantes con los que tuvo más fricciones durante el concurso. En medio de un intercambio de reproches, el ganador no dudó en lanzar duras críticas hacia el vasco. "Has estado más pendiente de mí que de tu concurso", le dijo Juan, añadiendo que Óscar "mira siempre por encima del hombro a muchas personas".

Por su parte, Maica Benedicto, inicialmente amiga de Óscar dentro de la casa de 'Gran Hermano', también intervino en el enfrentamiento, acusando al líder azul de traicionar a sus compañeros. "Que eres un veleta, que vas de un lado a otro y que con Ruvens se ha descubierto tu verdadera cara", recriminó, apoyando a Juan en su valoración.

Óscar no se quedó atrás y respondió con dureza, dirigiendo sus ataques a Maica: "Has mentido a todo el mundo. Eres una llorona, una teatrera y una mentirosa", sentenció el vasco en el debate final de 'Gran Hermano'.