Jorge Javier Vázquez deja KO a Laura Galera con la definición de su 'Gran Hermano'

Laura Galera ha sido la última expulsada de 'Gran Hermano'. La joven ha llegado al plató siendo una de las concursantes más odiada de la edición. De hecho, Laura Galera no esperaba ser expulsada, pero tampoco el recibimiento de Jorge Javier Vázquez en el plató.

"Bastante bien has salido con una madre tan dramas como la que tienes. De una madre dramas, una hija dramas. Demasiados dramas para 20 años ¿no?", era lo primero que Jorge Javier le decía a Laura Galera en su llegada al plató de 'Gran Hermano'.

"Hoy hemos visto la metáfora de lo que ha sido tu paso por la casa. Una despedida con Manu completamente abrupta, ni para adelante, ni para atrás, pero con Daniela abrazos y palabras. Habrías disfrutado más el concurso si no te hubieras encerrado en esa relación con Manu", le decía Jorge Javier Vázquez para su sorpresa.

| Mediaset

"Has perdido la oportunidad de haber conocido a más gente en la casa. Una mujer con la que no tenías nada, en cinco minutos que habéis hablado habéis conectado. La reflexión dentro de poco será: que pena que di con Manu dentro de la casa porque has vivido el concurso a través de sus ojos",añadía Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, Laura Galera no estaba de acuerdo con esa reflexión: "He vivido el concurso según mi corazón y he hecho lo que he sentido. Han sido cinco minutos muy bonitos dentro de la casa, pero no he tenido afinidad con Daniela". "No has tenido afinidad con ninguna mujer dentro de la casa...", reaccionaba el presentador, ante la negativa de la expulsada: "Con Nerea y Violeta he estado bien, menos esta semana".

"Yo soy puro corazón, aunque a veces debería utilizar más la cabeza, pero el tiempo me lo va a enseñar", explicaba Laura Galera. Además, ha reflexionado sobre los posibles motivos de su expulsión de 'Gran Hermano': "Tengo mucho carácter, mis formas me pierden".

Por su parte, Jorge Javier Vázquez también ha reflexionado sobre su relación con Manu: "En toda vuestra relación le importa muchísimo todo lo que suceda en el concurso. La primera frase que dice tras el cine es: me voy yo". "Tiene muchas inseguridades que no ve", concluía Laura Galera en la gala de 'Gran Hermano'.