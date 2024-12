Jonan Wiergo confirma ahora la verdad sobre su fichaje por 'GH DÚO'

Con la confirmación de varios concursantes para la próxima edición de 'GH DÚO 3', las especulaciones sobre los posibles participantes no cesan. Uno de los nombres más comentados por los seguidores del reality era el de Jonan Wiergo, quien junto a Álex Ghita se perfilaba como una de las parejas más esperadas de esta entrega. Sin embargo, el influencer ha zanjado los rumores sobre su posible participación, explicando los motivos por los que ha decidido no formar parte del reality.

Jonan Wiergo se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde quiso ser claro con sus seguidores. "Con el dolorcito de mi corazón, al final decidí no entrar a 'GH DÚO'. Me da algo de penita porque la verdad que es una experiencia que me gustaría vivir, pero no sé si es el momento", escribió. El antiguo participante de 'Supervivientes' añadió que quería compartir su decisión con total transparencia: "Prefiero aclararlo".

Además, aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los futuros concursantes que entrarán en 'GH DÚO' en enero: "Ojalá les vaya increíble, sobre todo a Marieta y siempre agradecidísimo a Mediaset. Quería haberos pedido opinión en su momento, pero como nunca se puede hablar de nada… ojalá volver a algún otro proyecto en televisión el año que viene", expresó Jonan Wiergo.

| Instagram, @jonanwiergo

La ausencia de Jonan Wiergo y Álex Ghita en el casting final de 'GH DÚO 3' supone una pequeña decepción para los seguidores que esperaban ver al dúo en acción. Los mensajes privados entre los dos jóvenes, que salieron a la luz hace unos meses. Aunque este escándalo podría haber añadido una dosis extra de tensión y expectación a 'GH DÚO', parece que los implicados han optado por mantener un perfil más bajo en esta ocasión.

Mientras tanto, los nombres confirmados para 'GH DÚO' como José María Almoguera, Aurah Ruiz, Marieta, Ana Herminia, Jeimy Baez y Maica Benedicto están generando interés entre los espectadores. En particular, Maica Benedicto que es considerada por muchos como la "ganadora moral" de la última edición de 'Gran Hermano', regresa con fuerza tras quedarse a las puertas de la final.

Jonan Wiergo, por su parte, ha dejado claro que, aunque esta no sea su oportunidad. Sin embargo, sigue agradecido por las ofertas recibidas y mantiene las puertas abiertas a futuros proyectos.