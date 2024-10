Jarro de agua fría para Nerea tras recibir una carta de su madre en 'Gran Hermano'

Tras casi dos meses de aislamiento en 'Gran Hermano', los concursantes por fin han recibido noticias del exterior. Para algunos, como Luis y Nerea, los mensajes de sus familias no fueron precisamente de apoyo sin reservas, sino advertencias claras sobre su comportamiento.

"No dejes que te hablen de cualquier manera. Tú vales mucho", fue el contundente mensaje que la madre de Luis le transmitió en una carta. Tanto él como Nerea comenzaron leyendo las cartas que sus respectivas suegras les dedicaron. Luego se enfrentaron a los mensajes directos de sus madres.

En el caso de Nerea, su propia madre, Mila, fue sincera y muy firme: "Nerea, creo que no estás siendo tú misma y creo que te está perjudicando. Me fastidia mucho que la gente no vea cómo eres". Las palabras reflejaron la preocupación de Mila por la imagen que Nerea está proyectando en 'Gran Hermano', especialmente por las discusiones que mantiene con Luis.

| Mediaset

De hecho, ambas madres coincidieron en animarles a concentrarse en su relación amorosa. Quieren que disfruten más de la experiencia única que representa formar parte de 'Gran Hermano'.

El mensaje de su propia madre afectó profundamente a Nerea, que rompió en llanto, devastada: "Me siento mal conmigo misma porque no me reconozco, yo no soy de esa forma. Me siento supermal". Desde el plató, su madre comentó con serenidad: "Con el tiempo me lo agradecerá", mientras observaba el impacto que sus palabras habían tenido en Nerea.

Luis también reflexionó tras el mensaje, consciente de que las tensiones de la convivencia no deberían ser motivo de conflicto entre ambos. "Porque ninguna de ellas es un motivo para discutir o que se cree un conflicto entre ella y yo", dijo el concursante. Sin embargo, también asumió sus errores, reconociendo que "las cosas que me ha podido decir ella, no están bien vistas y estoy de acuerdo".

Esta intervención de las madres en 'Gran Hermano' trajo uno de los momentos más intensos de la noche de sorpresas familiares. El mensaje de Mila dejó a Nerea afectada, necesitando tiempo para recomponerse tras este toque de atención que interpretó como una advertencia por su comportamiento.