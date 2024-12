Ion Aramendi frena en seco 'Gran Hermano' por lo que llega a decir la madre de Violeta

La primera media hora del debate de 'Gran Hermano' estuvo marcada por un tenso enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Laura, la madre de Violeta, por una delicada acusación en directo. Los abonados de Mitele Plus pudieron presenciar el intenso rifirrafe que tuvo lugar durante la emisión.

El debate de 'Gran Hermano', conducido por Ion Aramendi, dedicó parte del tiempo a analizar la última hora de los concursantes nominados esta semana: Violeta, Daniela, Adrián, Óscar y Maica. En el caso de Violeta, su defensora aprovechó para criticar duramente que el concurso de su hija se resumiera en comentarios como "tengo muy buen corazón" o "soy muy guapa".

Sin embargo, lo que parecía ser una defensa se convirtió en un ataque personal cuando Laura acusó a Miguel Frigenti de asuntos fuera del contenido de 'Gran Hermano'. La madre de la concursante le acusó de meterse con un de edad menor. "Hemos venido aquí a comentar el concurso, no el pasado de tu hija. Me parecéis gentuza", respondió Miguel Frigenti, visiblemente indignado por la insinuación.

| Mediaset

Ion Aramendi intentó calmar los ánimos: "Por favor, no insultemos, faltas de respeto, cero", señaló mientras se colocaba entre ambos para detener la discusión. El presentador no dudó en reprochar directamente a Laura: "Laura, no hace falta sacudir a los demás. Defiende a tu hija como quieras, pero no sacudas a los demás". Sus palabras fueron recibidas con el aplauso del público de 'Gran Hermano', que mostró su apoyo al llamamiento por las formas en el plató.

A pesar de los intentos de Ion Aramendi por cerrar el tema, Miguel Frigenti intentó replicar, lo que llevó al presentador a zanjar el asunto de manera tajante. "Dejemos el tema ya, que me estoy mosqueando", dijo.

Cabe destacar que todo apunta a que Violeta está en peligro de ser la expulsada de 'Gran Hermano' esta semana. Previsiblemente, el duelo que se vivirá en la sala de expulsión será el de la joven contra Daniela. De hecho, Maica ya ha sido salvada con el poder del Big Bro y previsiblemente Adrián será el menos votado de la noche.