Ion Aramendi frena en seco 'Gran Hermano' con una clara advertencia a los concursantes

El ambiente en la casa de ‘Gran Hermano’ se ha vuelto insostenible debido a la formación de dos grupos enfrentados, lo que ha generado tensiones entre los concursantes. Estas divisiones han alcanzado un punto crítico cuando uno de los bandos decidió sabotear la prueba semanal. Un hecho que ha llevado a Ion Aramendi a intervenir durante el debate de 'Gran Hermano' con una advertencia clara sobre las repercusiones.

La situación comenzó con una estrategia ideada por Edi, que intentó utilizar la prueba para obtener el rol de Big Bro, con el objetivo de salvar a Jorge de la lista de nominados. Sin embargo, este plan no fue bien recibido por todos en la casa de 'Gran Hermano', especialmente por Juan y Adrián. Este último, al descubrir la estrategia, se lo contó a Maica: "Si se entera Vanessa se va a formar un jilguero total".

Como era de esperar, la información llegó a oídos de Vanessa, que no tardó en expresar su frustración. "Lo que digo yo siempre, el fisterrano es el que quiere hacer la estrategia, ¿oíste? Para salvar a Jorge y de verdad que me está hirviendo la sangre. Lo único que tengo son ganas de llorar, que me vengan a mí dando clases de moralidad y clase de que yo soy una egoísta y que no puedo estar ahí sentada...", aseguró Vanessa.

Ante esta situación, Javier propuso una solución radical: sabotear la prueba: "La estrategia es fácil. Coges, le pegas una patada tú y se acabó, al carajo la puta estrategia, yo acabo la prueba rápido. Le hago así a la mesa y cayeron los relojes", dijo, provocando una reacción muy inmediata de Vanessa: "Tú no eres así, ¿para qué vas a hacer eso?".

A pesar de las tensiones, Vanessa mantuvo su posición, criticando a quienes, según ella, estaban actuando en su propio beneficio. "Solamente quieren salir beneficiados Laura, Edi, los de siempre. Lo que quieren es sacarme a la palestra a mí y a Javi", aseguró.

A raíz de estas divisiones, Vanessa, Maica y Daniela contemplaron sabotear la prueba."¿Cuál es una causa de suspensión de la prueba y que la anulen?", preguntó Vanessa, mientras Daniela añadía: "Mañana tiramos los relojes y se acabó. Mañana yo me encargo de hacerlo y otra semana sin comida. Y que salve el público al que le dé la gana".

Ion Aramendi se ve obligado a entrar en la casa de 'Gran Hermano'

Los enfrentamientos continuaron con recriminaciones mutuas entre los concursantes. Óscar no dudó en acusar a Vanessa de actuar de manera egoísta: "A mí no se me ocurre jugar con el pan de mis compañeros. Eres mala hasta el último instante, morir matando". Por su parte, Vanessa respondía con firmeza: "Estás jugando y si tengo la opción de que el Big Bro se va a la mierda, claro que lo hago".

"Porque tú lo digas no puedes sabotear la comida del resto de la casa... Nadie quiere perder comida", contestó Laura en 'Gran Hermano'. A lo que Vanessa mantuvo su postura: "Yo lo voy a consultar y si el Big Bro se va a tomar por culo, avanti".

Finalmente, la situación llevó a Ion Aramendi a intervenir desde el plató de 'Gran Hermano', dejando claro que habría consecuencias. "En todas las pruebas están permitidas las estrategias entre vosotros, por supuesto, pero lo que no está bien es desvirtuar el espíritu de la prueba. Es lícito hacer estrategias, insisto, pero no intentar reventar la prueba. Por eso, esta noche va a haber consecuencias proporcionales a lo que ha sucedido y no estoy dando la razón a nadie. Estoy hablando para todos", advirtió el presentador.