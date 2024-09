La hija de María José Galera homenajea en 'GH' a su hermana, que falleció con 17 años

Laura, hija de María José Galera, vivió un momento muy emotivo dentro de la casa de 'Gran Hermano' al rendir homenaje a su hermana Estefanía, fallecida a los 17 años. La tristeza era visible en sus ojos, lo que llevó a Ion Aramendi a preguntarle en pleno debate del programa por su estado de ánimo.

"No me he sentido mal por las nominaciones", aclaró Laura. "Es cierto que he estado un poco preocupada porque los compañeros con los que estoy nominada complican las cosas. No sé quién se salvará, pero estos días han sido duros por la fecha en la que estamos, simplemente", añadía la joven.

La razón detrás de este bajón emocional fue revelada por su madre, María José Galera, que participó en la primera edición de 'Gran Hermano'.El 20 de septiembre marcaba una fecha muy dolorosa para la familia: el cumpleaños de Estefanía, la hija fallecida de María José Galera.

"He estado un poco triste porque ha sido el cumpleaños de alguien muy especial para mí, que ya no está con nosotros. Sin embargo, mis compañeros siempre han estado ahí para apoyarme y sacarme una sonrisa", explicó Laura desde la casa.

| Mediaset

María José Galera detalló la conexión que su familia mantiene con la memoria de Estefanía, contando que, cada año, en su cumpleaños, van juntos a Chipiona para honrarla. "El jueves día 20 fue el cumpleaños de su hermana y ella está ahí dentro... Nosotros tenemos un ritual, el día de su cumpleaños vamos a Chipiona, donde yo deposité las cenizas de mi hija y nosotras vamos todos los años a ponerle flores blancas".

El relato de María José Galera conmovió a todos, recordando la pérdida devastadora de Estefanía, que falleció a causa de una parálisis cerebral que tuvo desde su nacimiento. Aunque Laura no pudo estar físicamente con su familia en este homenaje anual, también quiso rendir tributo a su hermana de una forma especial dentro de la casa. "El jueves, cuando fue la fiesta de Ibiza", explicó su madre, "ella cogió un ramo blanco y lo tiró al cielo, que estaba lloviendo en Madrid, y le tiró un beso a su hermana".

La muerte de Estefanía en el año 2008 a los 17 años fue un golpe del que María José Galera y Laura nunca se han recuperado del todo. Para María José, su hija siempre será su luz. "Pienso en ella constantemente, hablo con ella todos los días y le pido que cuide de sus hermanas y de mis padres", confesó María José durante su participación en 'Pesadilla en el paraíso'.

La relación entre Laura y su madre se ha fortalecido a raíz de esta tragedia. "Es muy valiente, tiene mucho coraje, y me encanta cómo afronta todo lo que se propone", comentó Laura antes de entrar en 'Gran Hermano', reconociendo el legado de fortaleza que su hermana Estefanía dejó en ellas.