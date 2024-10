'Gran Hermano' pone entre las cuerdas a Elsa con unas duras imágenes de su concurso

'Gran Hermano' ya tiene, de manera oficial, a su primera expulsada de la edición. Después de varias semanas en las que los concursantes eliminados se mudaban a otra casa, se acabaron las segundas oportunidades. El programa sometió a todos los concursantes a una votación que perjudicó a Elsa.

La vasca no podía creérselo y dudaba de que la audiencia la quisiera fuera, tras verse a sí misma como una rival fuerte. Incluso sus compañeros dudaron de la decisión de la audiencia, pensando en que podría estar en la otra casa. Sin embargo, su expulsión fue una realidad, que solamente se creyó Óscar, al que le pareció justa su eliminación.

Elsa, a su llegada a plató, se fundió en un cálido abrazo con su amiga Saray, a la que le confesó que no lo esperaba. "No sé por qué estoy aquí, he sido yo en todo momento, he sido feliz y me he llevado bien con todos mis compañeros", le reconoció la concursante a Ion Aramendi.

Uno de los motivos que los colaboradores le echaron en cara a Elsa, justificando su expulsión, fue el hecho de haber desvelado el secreto de las mellizas. Lucía y Silvia debían mantener en secreto que eran hermanas, fingiendo ser pareja. Algo que Elsa no se creyó, y, decidida, se plantó en el confesionario para destapar el asunto esperando una recompensa a cambio.

| Mediaset

La vasca admitió sentirse mal después de tomar aquella decisión y prometió subsanar su error pidiéndole disculpas a las hermanas esa misma noche. "Lucía, te pido disculpas porque igual debería haberte dicho cuando tu hermana se fue que había sido yo y a Silvia que no sabía que lo que hice iba a tener la repercusión de que te marcharas y lo sentí", declaró Elsa.

Otro de los temas que adelantaron su salida del programa fue el sonado triángulo amoroso que mantenía con Edi y Violeta, tras estar en medio de los dos concursantes que se estaban empezando a gustar. "Es un chico que llama la atención, me gustan los chicos fuertes, grandotes, es un chico guapo...", confesó la concursante, mientras mantenía que no le gustaba.

Los colaboradores, por su parte, decidieron explicarle a Elsa el por qué salió como primera expulsada de 'Gran Hermano'. "Has sido muy cruel con los sentimientos de las personas, no has dejado que las relaciones fluyan con naturalidad", apostilló Belén Rodríguez, mientras que Marta Peñate la señaló como una "soberbia, prepotente y altiva".