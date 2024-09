'Gran Hermano' indigna a toda la audiencia: expulsa de forma fulminante a Lucía

'Gran Hermano' ha expulsado de forma fulminante a una de sus concursantes tras irse de la lengua con su secreto. Elsa ha sido la encargada de pillar a Lucía y Silvia en el juego de la falsa identidad. La vasca ha entrado en el confesionario para decir que las concursantes en realidad son hermanas y no pareja, tras un descuido de Silvia, que ha sido expulsada de forma fulminante.

Y es que, en una conversación en el jardín, Silvia ha confesado ante todos que pasa mucho tiempo sola. Esto ha sido interpretado por Elsa como que vivía sola, acudiendo justo después al confesionario para señalar la falsa identidad de las hermanas. Al irse de la lengua, 'Gran Hermano' ha sido contundente, decidiendo expulsar a la joven tan solo dos días después de su entrada.

De este modo, Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de comunicarle a Silvia su expulsión: "Teníais una misión, decidisteis entrar a la casa siendo una pareja, nadie os podía pillar. Entraste diciendo que vivíais juntas y ayer dijiste que vivías sola, provocando que te pillen. No has cumplido tu doble juego y eso tiene consecuencias y como fallaste tú, eres tú la que se va, Lucía se queda".

"No puede ser, no lo dije en ningún momento. No sé en qué momento ha podido pasar, no lo sé", decía la joven, visiblemente afectada por la expulsión.

Sin embargo, en ningún momento le han mostrado el vídeo de lo ocurrido, pese a que los espectadores sí lo han podido ver. "Sucedió en el jardín en una conversación relajada hablando de tu día a día. No te diste cuenta, pero si confirmaste que vivías sola y oficialmente lo comunicó en el confesionario", le explicaba Jorge Javier Vázquez.

Minutos más tarde, el presentador entraba en la casa para comunicar la expulsión, sin dar detalles de lo sucedido. "Tengo que daros una mala noticia, la organización ha decidido expulsar de la casa a Silvia. Lucia por favor al confesionario", decía Jorge Javier Vázquez.

"Me dicen que he dicho que en algún momento he dicho que vivo sola, pero yo no me acuerdo. Ha venido alguien al confesionario y lo ha dicho. Intento pensar y no se me ocurre en que momento", le explicaba Silvia a su hermana, que dudaba de que esto pudiese ser real.

"Especulaciones ha habido mucho. En este caso hay una persona que ha ido al confesionario y con total seguridad ha dicho que no erais novias, que no vivíais juntas y que erais hermanas", explicaba el presentador. Pese a que parecía que Silvia era expulsada de forma definitiva de 'Gran Hermano', en realidad ha vuelto a la casa secreta, donde convivirá junto al resto de sus compañeros.