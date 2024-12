'Gran Hermano' expulsa disciplinariamente a Adrián tras sus comentarios machistas

Adrián ha sido expulsado disciplinariamente de la casa de 'Gran Hermano' tras lo ocurrido con Maica en las últimas horas. Los comentarios machistas del joven durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra han sido varios a lo largo de la edición. Sin embargo, lo último ocurrido con Maica ha sido lo que ha provocado que 'Gran Hermano' anunciase su expulsión disciplinaria.

"Este inicio de programa no era el que teníamos previsto. En la casa ha ocurrido algo muy serio, algo que nos ha obligado a modificarlo y que irremediablemente también nos lleva a parar la votación", arrancaba la gala de 'Gran Hermano'. "Esta actitud intolerable de Adrián lleva a la organización de 'Gran Hermano' a expulsarlo disciplinariamente", añadía Jorge Javier Vázquez.

"'Gran Hermano' tiene unas líneas rojas y Adrián las ha sobrepasado, por ese motivo va a ser expulsado disciplinariamente", explicaba el presentador de 'Gran Hermano' tras la publicidad. Y es que, tras un comentario machista hace semanas, en las últimas horas Adrián también había invadido el espacio de Maica, tirándose encima en la cama.

| Mediaset

"Supongo que acabas de darte cuenta qué tu comportamiento con Maica en este vídeo no procede en absoluto. Debes saber que tiene consecuencias, escucha con atención", decía Jorge Javier Vázquez ante el concursante en el confesionario.

En ese momento, era el súper el que cogía la palabra: "Adrián, lo has visto en las imágenes que acaban de mostrar. Invades el espacio de Maica pese a que ella dice que no quieres que te acerques tanto y dice que esa actitud no le gusta, pero haces caso omiso. Llevas a Maica a remarcar que no lo tolera. Ella manifiesta en todo momento su incomodidad, antes de que pase, durante y después".

"El código de conducta de 'Gran Hermano' es muy claro y se os informa a los concursantes antes de entrar. Aunque esta actitud tiene peso por sí misma, hace unas semanas hiciste un comentario fuera de lugar a Maica y te advertimos seriamente que no pasaríamos ninguna más. Y lo has vuelto a hacer", añadía.

"La integridad de todo y el espacio personal son dos derechos fundamentales que hay que respetar y en 'Gran Hermano' las llevamos por bandera. Están terminantemente prohibidas las actitudes que comprometen la dignidad de una persona y más cuando esa persona manifiesta que algo le hace sentir incómoda. Tú, Adrián, has pasado las líneas rojas en varias ocasiones", continuaba el súper.

"Para nosotros es muy triste y duro tomar decisiones como las de hoy, pero 'Gran Hermano' es un programa respetuoso, responsable y un entorno seguro. Estás expulsado disciplinariamente. Por favor, abandona la casa", concluía.