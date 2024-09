'Gran Hermano' desvela por sorpresa a su primera concursante: así es Maika

'Gran Hermano' ya tiene a su primera concursante confirmada de su nueva edición de anónimos. Telecinco ha aterrizado en el FesTVal de Vitoria por todo lo alto con la presentación del reality. Durante la rueda de prensa, Jorge Javier Vázquez ha confirmado a Maika, una chica que pensaba que había sido rechazada.

"Estamos emocionados y asustados porque el jueves tenemos que volver a hacer el mejor formato de la historia. Vuelve el formato original, en 'Gran Hermano' de anónimos. Ya estamos a punto de arrancar, con gente que tiene muchas ganas de estrenar, con infinidad de sorpresas en la primera gala", arrancaba Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset.

Tras desvelar algunos de los detalles de la edición, Jorge Javier Vázquez se levantaba para desvelar que uno de los concursantes estaba en la propia presentación. Tras hablar con el público, el presentador pedía el mítico sobre, que se lo daba una azafata. Lo que no esperaba es que ella misma era la concursante oficial, que se rompía a llorar.

"Esto es mi sueño y yo creía que no iba a entrar porque me dijeron que no. He estado una semana en la que he llorado mucho porque me veía dentro, en mi cama... Soy una persona muy positiva, visualizo mucho y voy a por mis sueños. Cada fase de casting la he vivido con una gran ilusión, he disfrutado mucho con todo el equipo. Hace una semana me dijeron que no encajaba, pro que viniera aquí de azafata", explicaba Maika.

Maika es una visitadora médico y modelo de 25 años, que vive en Cartagena. "Soy muy positiva", se definía la joven durante la rueda de prensa de 'Gran Hermano'.

