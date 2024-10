'Gran Hermano' da un giro sin precedentes a su mecánica con una novedad histórica

'Gran Hermano' ha sorprendido a sus seguidores con un inesperado giro en la expulsión de la última gala. Hace apenas unos días, el reality anunció una de las grandes novedades de esta edición: la vida extra. Un poder que permite a los participantes de 'Gran Hermano' traer de vuelta a uno de los expulsados, siempre que cumplan ciertas condiciones.

La primera persona en recibir esta oportunidad ha sido Juan, el último en ser expulsado por decisión de la audiencia. Al recibir a Juan en las instalaciones de Telecinco, el presentador del programa no tardó en comunicarle la noticia con un enigmático mensaje. "Según Confucio, todo lo que entra sale y todo lo que sale puede volver a entrar. Tú esta noche podrías entrar de nuevo a la casa de Guadalix", le adelantaba.

Aún desconcertado, Juan se dirigió al plató, donde Jorge Javier Vázquez le volvió a plantear la posibilidad: "Igual puedes volver a Guadalix". El concursante, emocionado, respondió con sinceridad: "Me encantaría".

| Mediaset

El presentador de 'Gran Hermano' detalló entonces las condiciones del poder: "Tienes una vida extra a tu disposición, con ella podrías volver a la casa". La siguiente decisión recaía en Juan, quien debía elegir a uno de sus compañeros dentro de la casa. Sin dudarlo, seleccionó a Adrián, que se convertiría en la clave de su posible regreso.

"Si esa persona acepta, tú vuelves, pero en caso de ganar alguno de los dos, vuestro maletín sería de 150.000 euros y el de los demás sería de 300.000 euros. Y muy importante, solo hay una vida extra en juego. Si se agota esta noche, los futuros expulsados no tendrán opción a ella", aclaró Jorge Javier Vázquez, subrayando las implicaciones del poder especial.

Después de conocer estas novedades, Adrián tuvo que reflexionar sobre la propuesta en el confesionario. "Jorge, al final, Juan me ha elegido a mí por algo. Hemos tenido muchas conversaciones de cómo es una persona, de cómo somos en general y tenemos muchas cosas en común. Para mí ha pasado a ser una persona muy importante en la casa, es un apoyo grande para mí y he de decir que cómo no lo voy a salvar si él es mi hermano, ¡claro!", confesó el concursante.

Gracias a esta decisión, Juan regresó a la casa de 'Gran Hermano', agotando así en la primera noche el poder de la vida extra. Por lo tanto, ha dejado a los futuros expulsados sin la posibilidad de utilizar esta ventaja.