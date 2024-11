'Gran Hermano' anuncia la novedad histórica que afecta directamente a la repesca

'Gran Hermano' pretende revolucionar el mes y medio que queda de edición con un gran cambio que se producirá este jueves 14 de noviembre. Por primera vez en la historia, se vivirá la gala de los poderes. Una noche que los concursantes de 'Gran Hermano' no esperan y que incluirá la ansiada repesca.

"Nunca jamás se había hecho en 'Gran Hermano' algo así y lo que ocurra va a cambiar el rumbo de la edición", explicaba Jorge Javier Vázquez este martes. No obstante, el presentador también ha anunciado otro poder: "Uno de los concursantes obtendrá el poder del veto eterno. Vetará a un compañero que no nominará más, jamás", desvelaba Jorge Javier Vázquez.

"Esto es un aperitivo de lo que ocurrirá en la gala de los poderes, las estrategias pesarán más que nunca, pero el poder siempre es vuestro", añadía Jorge Javier Vázquez. Cabe destacar que todo apunta a que aún habrá más poderes que se pondrán sobre la mesa y se descubrirán durante la gala del jueves.

| Mediaset

En cuanto a la esperada repesca, el presentador también desvelaba un esperado giro: "El jueves arranca la repesca y todas subís a la casa. Todas suben a la casa, menos Javi", explicaba, haciendo referencia al concursante de 'Gran Hermano' que abandonó. De este modo, las seis expulsadas, Maite, Elsa, Silvia, Vanessa Lucía y Laura Galera, volverán a Guadalix de la Sierra durante la duodécima gala.

Laura Galera confirmaba que quiere volver para tener una conversación con Manu, aunque no quería adelantar nada: "Ya lo veréis". Vanessa Bouza, sin embargo, se ha mostrado triste: "No estoy en un buen momento, pese a decir que 'Gran Hermano' era mi gran sueño. Quizás en otro momento me hubiese hecho ilusión, pero estoy en un momento muy difícil".

Recordamos que las dos expulsadas de 'Gran Hermano' que tienen más peso para volver a la casa son Laura Galera y Lucía Rolek. La primera se ha ganado a parte del público gracias a su relación con Manu, que tiene muchas cuentas pendientes. Por su parte, Lucía representa al otro bando, por lo que podría volver para reforzar su amistad con Maica y Daniela, que son las grandes favoritas de 'Gran Hermano'.