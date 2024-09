'Gran Hermano' anuncia la marcha de Laura Madrueño, que ya tiene sustituto oficial

Telecinco ha confirmado que esta misma semana habrá un cambio en los presentadores de 'Gran Hermano: Última Hora'. El espacio, que se emite en el access prime time de la cadena, ha estado dirigido hasta ahora por Laura Madrueño. Sin embargo, la meteoróloga de Mediaset ha causado baja temporal y ya ha anunciado su inesperado sustituto.

La noticia se dio a conocer a través en las propias redes sociales de 'Gran Hermano'. El reality publicó un vídeo en el que Frank Blanco aparece junto a Ion Aramendi en el plató del formato, grabado durante una de las pausas publicitarias del debate dominical. Por el tanto, han sido los propios presentadores los que han confirmado que Frank Blanco será el sustituto temporal de Laura Madrueño.

En dicho vídeo, Ion Aramendi inició el anuncio: "¡Qué honor tengo de deciros…!", momento en el que Frank Blanco bromeó: "Pero Ion, ¿puedo hacerlo o no? Es que yo solo lo hago si Ion me da el visto bueno. Como Ion me deja, el lunes y el miércoles os espero en el 'Última Hora'".

| Mediaset

Durante el anuncio, Frank Blanco cometió un error al confundir a Laura Madrueño con Ion Aramendi, comentando: "No lo haré igual de bien que Ion". A lo que Aramendi rápidamente corrigió: "No, no y que Laura que es verdad que esta semana no puede".

Con estas palabras, se confirmó la baja temporal de Laura Madrueño, cuya ausencia por ahora no ha sido explicada a los espectadores. Sin embargo, todo apunta a que la presentadora tenía unas vacaciones programadas, teniendo en cuenta que la presentación de 'Gran Hermano' fue un proyecto inesperado.

Por lo tanto, Frank Blanco vuelve a uno de los programas que le vio nacer como presentador. El catalán estuvo al frente de los debates de 'Gran Hermano 14' en 2013, antes de su fichaje por 'Zapeando'. En anteriores ediciones, así como en la actual, Frank Blanco ha estado como colaborador de los debates. Cabe destacar, además, que también ampliará su presencia en pantalla, ya que presenta 'TardeAR' los viernes y también es sustituto de 'Fiesta' en verano.