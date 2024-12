El fichaje que negocia 'GH DÚO' para su regreso y no gustará a Bertín Osborne

El 'Gran Hermano' de parejas ya está a la vuelta de la esquina. Telecinco ya está finiquitando la última edición del 'Gran Hermano' de anónimos para dar la bienvenida el próximo año a 'GH DÚO 3'. De hecho, ya existiría un fichaje casi cerrado que rompería todos los esquemas, revolucionando la prensa del corazón.

Tras la pasada edición de 'GH DÚO', Telecinco ha decidido confiar en una tercera edición, apostando por mantener el formato de parejas. Lucía Sánchez se convirtió en la flamante ganadora de la anterior edición, superando a Asraf Beno en un ajustado duelo por la victoria. Una final sin precedentes que tuvo que ser alargada, tras un inesperado empate técnico.

Ahora bien, de cara al próximo año, Telecinco tiene clarísimo qué perfiles sobresaltan en el foco mediático, convirtiéndose en un reclamo para ver la edición. Según avanza en exclusiva la revista Diez Minutos,Gabriela Guillén sería el fichaje estelar de 'GH DÚO 3'. Así pues, no participaría en el reality sola, ella ya tendría compañía durante su estancia en Guadalix de la Sierra.

La madre del hijo de Bertín Osborne concursaría con su gran amiga, la colaboradora de televisión y concursante de 'Supervivientes 2023',Raquel Arias.Este fichaje sería la vuelta de las dos a la televisión. Gabriela Guillén se ha sentado en programas como 'De Viernes' y en 'Y Ahora Sonsoles', mientras que Raquel Arias colaboraba en 'Así es la vida'.

Sin embargo, este no sería el único fichaje bomba que prepara Telecinco para la próxima edición de 'GH DÚO'. Kiko Hernández abrió la veda en 'Ni que fuéramos', al confirmar otra tanda de concursantes que completarían el casting. Según el polémico colaborador, el acercamiento de Bárbara Rey a Mediaset se debe a su participación en el reality junto a sus hijos.

De esta forma, Bárbara Rey y Ángel Cristo JR. se verían las caras, después del gran revuelo mediático. Un reencuentro al que se añadiría Sofía Cristo, protagonizando un trío que, sin duda, cobraría gran protagonismo en la edición.

Además, estos no serían los únicos fichajes que estaría barajando Telecinco. Según María Patiño, Jeimy Baez, ex novia de Carlo Constanzia, también estaría negociando con la cadena su participación en 'GH DÚO'. Tampoco lo haría sola, concursaría junto a Yulen Pereira, ex pareja de Anabel Pantoja, con el que se la relacionó.