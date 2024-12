La explosiva pareja que se suma al casting de 'GH DÚO' para revolucionar la casa

Telecinco ha cerrado con broche de oro la última edición de 'Gran Hermano' con la emisión del debate final, donde se han desvelado importantes sorpresas. Además de resolver las tensiones entre los concursantes, se ha confirmado la identidad de dos nuevos miembros que participarán en 'GH DÚO 3'. La nueva edición del reality arrancará el 2 de enero como una de las grandes apuestas de Telecinco para el inicio de 2025.

Ion Aramendi fue el encargado de dar a conocer a los nuevos concursantes: "Atención, el nuevo concursante de 'Gran Hermano Dúo' es... Javier". De esta manera, el marido de Vanessa, al igual que Maica, vuelve a entrar en la casa en la que estuvo hace apenas unos meses.

El concursane, emocionado, no ocultó su ilusión por regresar: "Hay una frase que todo el minuto me repite desde que salí de la casa 'Javi, eres mi ganador'. ¡Vamos a hacerlo realidad!". Su esposa, Vanessa, no tardó en mostrarle su apoyo: "Me parece estupendo. Creo que es el ganador y siempre lo he dicho".

| Mediaset

La sorpresa de la noche no terminó ahí. Tras la confirmación de Javier, Ion Aramendi desveló que Vanessa también formaría parte de 'GH DÚO 3'. En un momento del debate, el presentador invitó a la gallega a entrar al plató, confirmando su participación: "Y yo que pensaba que me iba a librar de vosotros y no voy a conseguirlo y yo que pensaba que se iban a separar y nada", bromeó el presentador.

Vanessa se mostró lista para afrontar este nuevo reto: "(Voy a) disfrutar de todos mis compañeros. Tengo los celos ya controlados... Intentar dar la mejor versión como siempre". Además, el presentador le hizo prometer que, en caso de ser expulsada, no obligaría a Javier a abandonar como ocurrió en 'Gran Hermano'.

Con la incorporación de Javier y Vanessa, se suman dos nuevos nombres a la lista de concursantes de 'GH DÚO 3'. La primera en ser confirmada fue Marieta Díaz, y a ella se han ido sumando hasta cinco nombres más. Entre los más destacados se encuentra José María Almoguera, quien debuta en el universo reality como hijo de Carmen Borrego. También se une Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo JR, y Jeimy Báez, expareja de Carlo Constanzia. Otros nombres que han aceptado el reto de Telecinco y la productora para formar parte de 'GH DÚO 3' son Aurah Ruiz y Maica Benedicto.