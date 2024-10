Una exconcursante de 'Gran Hermano' rompe su silencio sobre su horrible experiencia

Elena Olmo, exconcursante de 'Secret Story', ha sorprendido a sus seguidores con unas impactantes declaraciones sobre su experiencia en el reality que sustituyó a 'Gran Hermano' en 2022. A través de sus redes sociales, la joven ha hablado sin tapujos sobre lo que vivió dentro de la famosa casa y su relación con el resto de los concursantes.

"Mi paso por esa casa fue pésimo, entre el personaje que me crearon y que yo tampoco puse mucho de mi parte...", confesó la exconcursante sobre su estancia en el reality. La joven no dudó en criticar duramente a algunos de sus compañeros: "Yo veía mucho friki y gente con afán de protagonismo". Unas palabras con las que que deja claro que la convivencia no fue nada fácil para ella.

Pese a haber sido una de las protagonistas del reality durante su tiempo en la casa, Elena Olmo siente que su paso por la casa no le aportó los beneficios esperados. "Mucho ingreso no había", explicó, refiriéndose a la dificultad económica que enfrentó tras su salida. Además, mencionó que tuvo que asumir los gastos de vivir en Madrid hasta el final del programa, ya que residía en Berlín antes de participar en 'Secret Story'.

| Mediaset

Otro de los aspectos que más le impactó fue la actitud de los otros concursantes, llegando a describir el ambiente de manera alarmante. "La mayoría eran unos tóxicos, que hasta en la cara suya se veía detrás de las cámaras que estaban de loquero", confesó en su propia cuenta de TikTok. Aunque intentó encontrar el amor dentro de la casa, su relación con Alberto Maroto, uno de los concursantes, no prosperó, lo que agravó su malestar.

Tras ser expulsada y no volver a ser convocada para participar en las galas del programa, Elena Olmo decidió regresar a Berlín, ciudad donde residía antes de entrar en el concurso. "Me vuelvo a Berlín rota por dentro. Con todo el trauma de la relación[fallida], sin trabajo y sin dinero. Volví en bancarrota, me pagaban 1.700 euros en el primer trabajo y aquello fue una auténtica pesadilla", lamentó.

Finalmente, Elena Olmo compartió cómo esta experiencia la afectó a nivel personal, concluyendo con una reflexión devastadora: "Yo ya no sabía quién era yo. Fue como si por mí hubiera pasado la guerra", afirmó, dejando claro que su paso por el reality le dejó profundas secuelas.