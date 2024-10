El corte de Jorge Javier Vázquez a Maite tras un desplante a Óscar en 'Gran Hermano'

En plena gala de 'Gran Hermano', Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un tenso momento tras un nuevo desplante hacia Óscar, uno de los concursantes salvados. Después de que el vasco fuera nombrado como parte del elenco oficial del reality, Maite, Edi y Laura ni siquiera se levantaron para felicitarlo. Contrastaron con el resto de sus compañeros que mostraron alegría por la noticia.

Y es que, durante la entrega de 'Gran Hermano' del martes, la votación se cerró y Jorge Javier Vázquez comunicó a unos pocos afortunados si forman parte del casting final. Cuando llegó el turno de Óscar, el público del plató lo recibió con una ovación, en contraposición a los abucheos que se escucharon cuando se mencionó a Ruvens.

Sin embargo, dentro de la casa, la reacción fue muy distinta. Óscar tuvo que acercarse a Maite, Edi y Laura para que lo felicitaran, mientras que Ruvens le dio la mano de mala gana, sin mirarlo a los ojos. Un gesto que el propio Óscar recriminó con ironía.

| Mediaset

Jorge Javier Vázquez, atento a la situación, no dejó pasar el mal gesto. "¿Óscar, te ha felicitado todo el mundo?", preguntó, a sabiendas de que la respuesta era negativa. Aunque el concursante intentó quitarle importancia asintiendo, Maite interrumpió a su compañero con mentiras: "Sí, la educación siempre por delante, que es muy importante".

El presentador de 'Gran Hermano', lejos de dejarlo pasar, señaló: "Pero fue él quien tuvo que ir a que lo felicitarais". A pesar de que inicialmente Maite intentó minimizar la situación respondiendo "da igual", la insistencia de Jorge Javier la llevó a reconocer el feo gesto. Este momento desencadenó una nueva ronda de aplausos del público en apoyo a Óscar.

Maite intentó justificar su comportamiento mencionando que a ella tampoco la habían felicitado cuando entró en la casa. "He de decir, que cuando yo he entrado, a mí tampoco me ha felicitado, pero tampoco es que me importe", dijo la concursante.

No obstante, Jorge Javier no dejó pasar la oportunidad para lanzarle un contundente reproche: "Perdón, ¿a ti por qué te tendría que felicitar?. Ahora mismo, para felicitar, únicamente tenemos a Ruvens y a Óscar". Esta respuesta provocó una nueva ovación en el plató, dejando a Maite visiblemente afectada.