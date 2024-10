La confesión de Elsa en 'Gran Hermano' que nadie podría creerse se hizo realidad

Tras la expulsión de Elsa del pasado domingo, los concursantes de la casa más famosa de la televisión se quedaron totalmente descolocados. Nadie se esperaba la expulsión de la vasca,ni la propia concursante. Dos días más tarde, la primera expulsada de la edición conversó con Jorge Javier, al que le reconoció

Guadalix de la Sierra acogió a sus concursantes hace casi un mes, con una gran novedad en la mecánica de esta edición. En palabras de Jorge Javier, "no saldrá nadie expulsado hasta que no pasen tres semanas". Por tanto, la audiencia ya conocería suficiente a los concursantes y no se arrepentiría de sus primeras expulsiones, como solía ocurrir en pasadas ediciones.

La primera expulsión definitiva de esta edición se la llevó Elsa, concursante que levantó bastantes ampollas durante su estancia en la casa. La vasca estuvo metida en la gran mayoría de tramas, despertando una gran antipatía por la audiencia. Además, no fue visto con buenos ojos por parte del público que se uniera a sus compañeros en machacar a Óscar.

| Mediaset

Ahora bien, a los dos días de su expulsión, la concursante le reconoció al presentador de 'Gran Hermano' sentirse arrepentida de cómo había tratado a su compañero. Óscar, que también era vasco, fue el único concursante en decir alto y claro que le parecía justa la expulsión de su paisana, algo que no sentó bien a sus compañeros.

"Me he emocionado, porque, en verdad, me da pena. Siempre ha dicho que le hizo mucha ilusión encontrarse a una vasca en la casa y así lo sentí, me lo hizo saber y hasta sentía un apoyo por su parte. Siempre lo voy a decir, hacia mí siempre bien, me ha cuidado y ha estado muy pendiente", confesó la concursante entre lágrimas.

La primera expulsada entonó el mea culpa confirmando que está dispuesta a reconciliarse con el concursante. "Me da pena, porque pienso que hemos terminado supermal, cuando, en verdad, no ha habido ningún problema entre él y yo. Me dice que quiere tener una conversación conmigo y la vamos a tener, por supuesto", aseguró la vasca.

Óscar, por su parte, alejado de todos los comentarios, le dio por reflexionar acerca de la relación que había tenido con su paisana. "Me gustaría estar con ella, hablar con ella y tener una conversación sincera. Decirle que, para mí, las puertas de mi casa las tiene abiertas",declaró el concursante en el confesionario.