El concursante de 'GH VIP' que ahora salta a 'Got Talent': Adara ni se lo imagina

Este sábado, los seguidores de 'Got Talent' en Telecinco se llevarán una sorpresa al ver a un rostro conocido sobre el escenario. Pol Badía, exconcursante de 'Gran Hermano 17' y 'GH VIP 7', se presentará en el talent show para demostrar su habilidad en un campo completamente diferente: la lucha libre.

Tal y como ha desvelado la cuenta oficial de Instagram del programa presentado por Santi Millán, el que fuera pareja del Maestro Joao subirá al escenario de 'Got Talent' para protagonizar un combate de lucha libre en directo. Pol, quien lleva años dedicándose profesionalmente a este deporte, intentará impresionar a los jueces Risto Mejide, Tamara Falcó, Paula Echevarría y Florentino Fernández con su destreza en el ring.

"¡Esto es muy fuerte! Esta semana en #GotTalentEspaña, se viene un combate en directo de LUCHA LIBRE de la mano de @pol_badia, que les deja a todos: FLIPANDO 😱. @latriplew viene a demostrar lo que son capaces de hacer, y cuidado con ellos, porque no se andan con tonterías. Descubre cómo finaliza el peligroso combate este SÁBADO, a las 22:00, en @telecincoes ¡A por todas!", avanza la promoción del programa.

Con esta participación, Pol Badía regresa a Telecinco tras haber aparecido recientemente en 'Socialité', donde habló de la participación de su ex, Adara Molinero, en 'Supervivientes All Stars'. Su paso por 'Got Talent' añade un nuevo capítulo a su trayectoria televisiva, en esta ocasión con un enfoque más ligado a su pasión por la lucha libre.

Además de la participación de Pol, la noche del sábado contará con otras actuaciones destacadas como la de Miss Vicky. Esta regresa al escenario después de no haber podido completar su anterior actuación por una lesión. Así como las Castañuelas Rosas, un grupo de mujeres que, pese a sus problemas de salud, ofrecerán una actuación inspiradora llena de superación personal.

Recordamos que, la semana pasada, 'Got Talent' lideró en audiencias la noche del sábado bajando más de un punto de share hasta el 11,8% y 1.012.000 espectadores. El talent show presentado por Santi Millán congregó 3.287.000 de espectadores únicos a lo largo de la noche.