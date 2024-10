Belén Rodríguez paraliza 'Gran Hermano' con su palo a Vanessa en pleno debate

Vanessa ha regresado al plató de 'Gran Hermano' en un momento lleno de tensión y polémica tras su reciente salida de la casa. La concursante fue expulsada con un impresionante 80% de los votos de la audiencia. Es por ello que no tardó en enfrentarse a críticas en el plató, donde se defendió de los comentarios y dio su versión de lo ocurrido dentro de la casa.

Desde el inicio de la entrevista, Vanessa mostró una postura firme: "Yo no pido que se me entienda, pero sí que se me respete".

Sin embargo, los comentarios negativos no tardaron en llegar, siendo Belén Rodríguez una de las más críticas con su comportamiento hacia Javier en 'Gran Hermano'. "A Javi nunca le has tratado como un ser humano, sino como un complemento tuyo que lo has cosificado absolutamente. Tú has decidido cuándo entraba a la casa, cuándo salía de la casa, cuándo hacíais el amor... No has demostrado ningún sentimiento por él", le decía la colaboradora.

| Mediaset

Vanessa, visiblemente afectada, respondió que se sintió "sobrepasada" en la casa y que algunas de sus actitudes tampoco le gustaron. "No soy perfecta, cometo mil errores, pero tampoco considero que lo haya cosificado y anulado. Soy consciente de que me he visto y me ha impactado", afirmó, dejando claro que ella misma ha reflexionado sobre su comportamiento.

En ese momento, Marta Peñate intervino para cuestionar la influencia de Vanessa sobre Javier: "¿Tú crees que no es anular a alguien cuando le coaccionas y casi le obligas a abandonar un programa por tu antojo porque brilla más que tú?". Ante esto, Vanessa explicó su posición: "Yo no puedo definir justo o no justo. Entiendo que es un gran concursante y la primera que lo sé fui yo. Fui la primera persona que lo animé".

Miguel Frigenti también intervino, acusándola de egoísmo y cuestionando si alguna vez pensaba en las necesidades de Javier: "Tú solo piensas en lo que tú necesitas, pero ¿tú alguna vez te paras a pensar en lo que necesita Javi?".

Vanessa también defendió su postura explicando que no fue una decisión fácil: "No creo que haya pensado de manera egoísta, no es de decir si me parece justo. Se trata de que estaba una semana mal, destruida y tres días antes de esto de hecho nos íbamos a ir los dos ya, previamente a todo esto. No es una cuestión decidida".

| Mediaset

A lo largo de la entrevista, Vanessa insistió en que el premio nunca había sido su prioridad: "Para mí los 300.000 euros no están por encima de nada. Llevo con él 13 años y no pido que se entienda, pero sí que se respete una decisión". Sin embargo, Marta Peñate cuestionó sus sentimientos hacia Javier: "Perdona que te diga, pero es que no comparto tu sentimiento del amor y ojalá pudieras quererle un 10% de lo que él te quiere a ti".

La situación escaló cuando Miguel Frigenti calificó la relación como asimétrica: "Es que Javier no es tu bastón, es tu criado". La concursante trató de justificar su comportamiento, argumentando que estaba viviendo una experiencia nueva y difícil dentro de la casa. "Yo tuve un momento porque nunca me había separado de él y para mí son situaciones nuevas y si tengo una duda creo que es comprensible", explicaba Vanessa.

Sin embargo, Belén Rodríguez no dejó pasar la oportunidad para volver a criticarla: "La primera semana te querías divorciar de él. Dime tú cómo se come que es tu bastón y que no puedes vivir sin él".