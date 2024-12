Belén Esteban confiesa la astronómica cantidad que 'Supervivientes' ofreció a su hija

Andrea Janeiro pudo haber sido concursante oficial de 'Supervivientes'. Sin embargo, la hija de Belén Esteban rechazó la oferta. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha aprovechado para desvelar la gran cantidad de dinero que le ofrecieron a su hija por participar.

La hija de la colaboradora de 'Ni que fuéramos' jamás ha aparecido públicamente. Andrea Janeiro siempre se ha querido mantener en el anonimato, aun teniendo en cuenta que es hija de una persona muy famosa. Ahora bien, Belén Esteban se ha mojado en el podcast 'Nude Project', desvelando algún que otro secreto sobre su antigua etapa en Mediaset.

"Yo he vendido mi vida, pero la única que no está en televisión es ella. Las hijas de los demás están todas", soltaba Belén Esteban, refiriéndose a Alejandra Rubio. La mítica colaboradora de 'Sálvame' insistía en que su hija "quiere ser ella por sí misma".

| Nude Project

De esta forma, Andrea Janeiro, pese a recibir más de una oferta por aparecer en televisión, ella siempre se ha negado. "Para una niña jovencita, que te llamen de 'Supervivientes' y te ofrezcan 30.000 o 40.000 euros a la semana es muy tentador", desvelaba Belén Esteban. Además, no fue la única persona de su círculo a la que se lo han propuesto, ya que contó que también se lo propusieron a Miguel, su marido.

Esta no ha sido la única oportunidad que ha tenido la hija de Belén Esteban por saltar a la fama. A Andrea Janeiro le propusieron también salir junto a su madre en la portada de su boda, pero volvió a negarse. "Me dijeron que si salían ellos me pagarían el doble, pero ellos no quisieron, a mí eso me llena de orgullo", reconocía.

Belén Esteban contó que echa muchísimo de menos a su hija, ya que esta, tras acabar sus estudios, se mudó a California, donde trabaja como gestora de redes de cine. "La tengo que respetar. Mi hija lo ha vivido desde pequeña y pasa de este mundo, quiere ir por ahí y que no la conozca la gente", concluía la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.