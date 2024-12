Adrián dice lo menos pensado tras su expulsión de 'Gran Hermano': 'No ha sido...'

El regreso de Adrián al plató de 'Gran Hermano' ha causado gran expectación después de su expulsión disciplinaria, que ocurrió hace apenas unos días. El joven, que fue expulsado de la convivencia por su polémico comportamiento, ha tenido la oportunidad de explicarse públicamente. Lo ha hecho este martes 10 de diciembre, durante la emisión del 'Límite 48 Horas' de 'Gran Hermano'.

Jorge Javier Vázquez no obvió la presencia de Adrián en el plató de 'Gran Hermano' y, en un primer momento, le presentó ante los espectadores. "Seguramente os hayáis dado cuenta que aquí está sentado Adrián, que el jueves fue expulsado disciplinariamente por 'Gran Hermano'", arrancó el presentador. A continuación, Jorge Javier Vázquez añadió: "Él es consciente que lo que hizo estuvo mal. Hoy está aquí para explicarse".

Adrián, visiblemente afectado, no tardó en tomar la palabra para ofrecer su versión de los hechos: "Antes de explicaros cómo me siento, vengo a pedir disculpas por las imágenes que se mostraron el otro día de mi expulsión. Creo que se sacaron de contexto y que pudieron ocasionar confusión a la gente. También me duele ver de la forma tan horrible y humillante de que me fui. Para mí no ha sido fácil ni para mi familia", expresó el exconcursante.

| Mediaset

El joven continuó sus declaraciones, revelando cómo su expulsión ha afectado a su entorno cercano. "Al final me da pena por mi familia porque mi madre no tiene ganas de ir al trabajo. Mi abuela no tiene ganas de ir al supermercado por vergüenza. Al final pienso que como persona no me merezco todo esto que me han dicho al salir del programa", añadía.

"Creo que lo he dado todo por el programa. Pienso que ninguna de las personas que están aquí, que hayan estado en la casa, pueden decir que las he tratado mal o que he hecho algo malo. De lo que se me está tachando fuera creo que no me lo merezco para nada", explicaba Adrián.

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez intervino para aclarar un punto clave en la conversación. "Las imágenes no han sido sacadas de contexto ¿Entiendes que lo que hiciste estaba mal?", le dijo al joven. Adrián, aceptando la corrección, respondió de forma sincera: "Al final estamos ahí tres meses, la cabeza no te va del todo bien. Entiendo que desde la organización, entiendo la decisión, lo comprendo y ya está", concluyó el exconcursante de 'Gran Hermano'.