Adiós por sorpresa a Maica: 'Gran Hermano' expulsa a la gran favorita para ganar

'Gran Hermano' pierde a su gran favorita justo antes de la gran recta final. En la última gala, celebrada dos días después de la expulsión de Daniela, el reality sorprendió a sus seguidores con una nueva eliminación que dejó a todos boquiabiertos. Tras una semana de tensión y expectativas, la expulsión de Maica dejó a los espectadores sin palabras, ya que era una de las favoritas para ganar el maletín.

'Gran Hermano' había clausurado el televoto 48 horas después de las últimas nominaciones, que se realizaron el martes. En esta ocasión, cuatro concursantes quedaron expuestos: Maica, Adrián, Ruvens y Óscar. Los cuatro llegaron a la gala de expulsión sin ninguna salvación previa, ya que 'Gran Hermano' no incluyó esta opción en el desarrollo de la semana.

En un giro inesperado, Adrián fue expulsado de forma fulminante debido a su polémico comportamiento, dejando a Maica, Ruvens y Óscar en la recta final. Minutos antes de la esperada expulsión, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes del televoto, que dejaron entrever una lucha muy reñida. Maica y Ruvens fueron los últimos nominados, con un empate casi técnico.

| Mediaset

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Maica", anunciaba Jorge Javier Vázquez, dejando claro que la decisión había sido tomada por una diferencia mínima, ya que los porcentajes eran 49,8% frente al 50,2%. Ante la ajustada votación, el presentador tuvo que aclarar: "Está tan ajustada la votación, que tenemos que esperar a recontar todos y cada uno de los votos".

Finalmente, Maica fue la elegida para abandonar la casa, una expulsión que sorprendió a todos los que la veían como una firme candidata para llevarse el premio final. Por lo tanto, los finalistas oficiales de la edición de 'Gran Hermano' han sido Edi, Jorge, Juan, Ruvens, Nerea, Óscar y Violeta.

Antes de abandonar la casa de 'Gran Hermano', Jorge Javier Vázquez ha dedicado unas palabras a Maica: "Ha sido un auténtico placer tenerte como concursante. Ha sido una magnífica concursante de 'Gran Hermano', Maica, y tengo que decirte que me lo he pasado bien contigo. Me has emocionado, me he reído muchísimo contigo, te has entregado, así que esta noche el concurso pierde a una grandísima concursante".