Adiós a 'Gran Hermano': así ha funcionado en audiencias el regreso de los anónimos

Tras 105 días de convivencia, Telecinco cerrará este jueves 19 de diciembre la casa de 'Gran Hermano'. Siete años después de su última edición, el reality ha regresado con su versión de anónimos. Pese a que inicialmente había dudas, 'Gran Hermano' ha sido todo un éxito en audiencias, estando muy por encima de la media de Telecinco.

De este modo, la actual temporada de 'Gran Hermano' media un 16,1% de share y 973.000 seguidores en sus galas principales de los jueves. Se ha alzado como el programa de prime time con mejor share de la temporada y ha situado en tercer y séptimo lugar del ranking a 'Gran Hermano: Límite 48 horas' (13,8% y 850.000) y 'Gran Hermano: El Debate' (12,1% y 944.000), respectivamente. Además, acumula un total de casi 21,5 millones de espectadores únicos, lo que supone que un 46% de la población ha contactado en algún momento con el reality.

Las galas de los jueves han mejorado en 1,8 puntos el cierre de la anterior edición con anónimos (14,3%). Además, han arrasado además en su franja de emisión, duplicando a la segunda opción (7,8%). También han sido lo más visto por el target comercial (18,4% vs 6,6%), por los espectadores de todas las edades.

| Twitter @ghoficial

No obstante, las galas de 'Gran Hermano' han destacado entre los jóvenes de 25 a 44 años con un 24% vs el 9,7% de Cuatro, que ha sido segunda opción. También ha funcionado entre los seguidores de 13 a 24 años con un 18,8% vs el 10,4% de Cuatro, también en segunda opción. Además, ha liderado en 13 de los 15 mercados autonómicos.

Por su parte, 'Gran Hermano: Límite 48h' (13,8% y 850.000), también con Jorge Javier Vázquez los martes, ha liderado su franja con casi 2 puntos de ventaja sobre la segunda opción (11,6%). Ha sido también la primera opción en el target comercial (16,4%). Además, ha liderado entre los espectadores menores de 64 años con especial seguimiento entre los jóvenes de 25-44 años (21,1%) y de 13-24 años (15,2%).

La tercera gala semanal, 'Gran Hermano: El Debate', con Ion Aramendi al frente los domingos, ha acumulado un 12,1% de share y 944.000 televidentes. Cifras con las que ha sido la referencia en su banda horaria con casi un punto de ventaja sobre la siguiente opción (11,2%). También ha liderado en el target comercial (14,1%) y entre los menores de 44 años, con especial atención nuevamente a los jóvenes entre 25 y 44 años (18,7%).