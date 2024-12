Adara Molinero abandona 'Gran Hermano' por lo que llega a decir la madre de Violeta

La semifinal de 'Gran Hermano' estuvo marcado por una de las discusiones más intensas de la edición. Esta terminó con Adara Molinero abandonando el plató entre lágrimas y gritos tras un acalorado enfrentamiento con Laura, la madre de Violeta. La tensión fue tal que la organización de 'Gran Hermano' tuvo que interrumpir la emisión en dos ocasiones para intentar poner orden.

El conflicto estalló tras la pausa publicitaria, cuando Jorge Javier Vázquez, reveló un enfrentamiento previo entre las protagonistas. "Desde que ha empezado el programa lleva gritando, insultos, que me manden callar... Mira, sois unos maleducados. Como familia dais pena y quiero que salga tu hija. Por aquí todos, que sois familia y amigos, habéis venido a acosar que es lo que estoy sintiendo toda la gala. No se debe decir, pero lo digo", explicó Adara Molinero.

Adara Molinero continuó, visiblemente afectada, denunciando la actitud de Laura: "Llega esta señora y dice 'ah bueno, pero es que tú estás aquí para esto'. ¿Yo estoy aquí para que me insulten? Vengo a trabajar, no a que me insulten. No te confundas, no voy a consentir que me falten el respeto ni que me insulten, ni tú ni tu familia".

Lejos de apaciguarse, Laura respondió: "No te confundas tú. No te hemos faltado el respeto". Sin embargo, la tensión alcanzó su punto álgido cuando, durante una conexión con Violeta, Adara Molinero exclamó desde el plató de 'Gran Hermano': "Si vuelve a nombrar a mi hijo la tenemos eh".

Tras el intercambio, la situación se volvió insostenible, lo que llevó a Adara Molinero a abandonar el plató de 'Gran Hermano': "No vengo aquí a que se hable de mi hijo. Yo vengo aquí a trabajar. Mi hijo es un niño de cinco años". Por su parte, Laura negó haber mencionado al hijo de Adara Molinero: "No le he dicho nada de su hijo por Dios". Además, afirmó que la joven la había llamado fea, algo que generó incredulidad y rechazo entre los presentes.

Ante la escalada del enfrentamiento, Jorge Javier Vázquez tomó cartas en el asunto, pidiendo a Laura que también abandonara el plató de 'Gran Hermano' para calmar los ánimos. "Tranquilidad, a ver un momento. Laura, ven tranquilízate. Sal un momentito, tranquilízate", le dijo el presentador mientras intentaba mediar.