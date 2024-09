Tamayo estrena en Prime Video: apostar por el talento joven es sinónimo de éxito

Desde su irrupción en YouTube, Carles Tamayo ha cautivado a una legión de seguidores con su particular estilo de hacer periodismo de investigación, un formato donde la autenticidad, el rigor y la proximidad con el espectador son sus señas de identidad. Ahora, con su primera incursión en las plataformas de streaming con ‘Cómo cazar a un monstruo’ para Prime Video, el creador no solo mantiene su esencia, sino que da un salto cualitativo en su carrera, consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras del género documental en España.

Este proyecto, producido por Bambú, se enfrenta a uno de los casos más estremecedores del Masnou: la persecución del violador Lluis Gros, un criminal fugado y condenado a 24 años de prisión. El documental de tres episodios no solo destaca por su longeva investigación, sino por la manera en la que Tamayo se aproxima al condenado, logrando un nivel de cercanía con el monstruo que es espeluznante.La relación que establece con Gros, sumergiéndose en su retorcida mente en su día a día, es tan cercana que es inevitable que se te erice la piel y te lleves las manos a la cabeza.

Pero más allá del contenido impactante, ‘Cómo cazar a un monstruo’ destaca por su innovador lenguaje audiovisual. Aquí, el sello inconfundible de Tamayo se fusiona con una fotografía de alta calidad que le da un aire premium, sin perder la esencia que ha hecho de él un fenómeno en la red. Prime Video ha logrado mantener el look and feel característico de los reportajes de Tamayo en YouTube, con ese toque cercano y directo que tanto aprecian sus seguidores, pero ahora con una ejecución técnica todavía más ambiciosa. El resultado es un documental que no solo cuenta una historia, sino que atrapa al espectador con una estética pulida, una edición creativa y un ritmo envolvente.

La mano experta de Ramón Campos, una de las figuras clave en el documental en España, se deja notar en la estructura narrativa. Campos suma en un guion que parece de película y que no se limita a contar los hechos, sino que construye una narrativa sólida y que genera adicción. Cada capítulo está bien dosificado, revelando la información de forma gamificada, ofreciéndole al espectador la posibilidad de jugar a ser detective.

Con ‘Cómo cazar a un monstruo’, Tamayo y Prime Video no solo han sabido adaptarse a un formato probado de éxito en internet, sino que lo han llevado al siguiente nivel, demostrando que el talento joven y el buen contenido pueden brillar en cualquier sitio. Este documental no solo representa un paso de gigante en la carrera de Tamayo, sino que marca un antes y un después en el género true crime documental en España. Su capacidad para conectar con el espectador para hacerle partícipe de la búsqueda de justicia genera un impacto emocional muy valioso.

Prime Video acierta de lleno al apostar por Carles Tamayo, quien, con solo este proyecto, ya puede considerarse una de las nuevas grandes voces del género documental en España. Su capacidad para investigar, narrar y conectar con su audiencia, junto con el respaldo de una producción de primer nivel, augura una larga carrera en el mundo del documental. La dupla Campos-Tamayo se postula como una de las más potentes, solo queda desear que este sea el primero de muchos proyectos.