'Gran Hermano' vuelve… ¿Pero alguien se ha enterado?

El regreso de ‘Gran Hermano’ a Telecinco, tras siete años sin una edición de anónimos, debería estar siendo el evento televisivo de la temporada, una explosión de nostalgia y emoción para todos aquellos que crecimos viendo cómo el ojo que todo lo ve transformaba a desconocidos en protagonistas de la vida cotidiana. Sin embargo, lo que debería estar siendo un retorno épico del formato que cambió la televisión, se está diluyendo en un "más de lo mismo" abocado a la indiferencia.

El estreno de lo que se supone que es el buque insignia de la programación de Telecinco para esta temporadaestá siendo tratado con una tibieza que resulta incomprensible y que, por supuesto, tendrá consecuencias nefastas para el rendimiento del formato.

| Mediaset

Las promociones de ‘Gran Hermano’ deberían estar generando expectación, pero se limitan a un reiterado "regreso a los orígenes", un recurso que ya está tan mascado y explotado que ha perdido toda su fuerza. La promoción del regreso de ‘GH’ difiere de cómo se anunciaban las anteriores ediciones, que se presentaban al público con pinceladas de las innovaciones que traería consigo la nueva temporada del reality.

Y es que ‘Gran Hermano’ siempre ha contado con un primer mes de convivencia marcado por una dinámica concreta que servía de atracción para el público. Una conceptualización del concurso que permitía al programa tener una herramienta para atraer a la audiencia y que esta diera una oportunidad a los nuevos habitantes de la casa más famosa de la televisión.

Desde la doble casa de 'GH 12+1', al concurso por parejas de ‘GH 15’ o la edición de los secretos de ‘GH 16’. Cada temporada ofrecía algo nuevo y emocionante, algo que anticipaba lo inesperado y que el espectador vislumbraba desde el minuto cero, antes incluso del inicio del programa.

| José Irún, Zeppelin

Las promociones de 'Gran Hermano' deben generar debate y especulación entre los fans en redes sociales. Todos nos quedamos a cuadros con aquel carismático "Gran Hermano DieciShhh" de Mercedes Milà. También cuando vimos las constelaciones que representaban el concurso por parejas en ‘GH 15’, o la promo con los fans que okupaban la casa de ‘Gran Hermano Revolution’.

Cada detalle estaba pensado para crear un ambiente de misterio que alimentaba el aura de ‘Gran Hermano’, que siempre ha jugado tanto con los concursantes, como con la propia audiencia. Hoy, ese misticismo, ese soplo de incertidumbre y emoción que siempre ha acompañado a los estrenos de ‘GH', ha desaparecido.

Es desconcertante que Telecinco no esté aprovechando todas las herramientas a su disposición para crear esa atmósfera que tanto añoran los fans del formato. La estrategia en redes sociales es pobre, y la falta de contenido que invite a la participación de la audiencia es más que evidente. El que debería ser el gran regreso de ‘Gran Hermano’ se está desinflando antes siquiera de comenzar.

‘Gran Hermano’ no es solo un reality show, es una experiencia televisiva. Un programa que ha dejado una huella imborrable en la cultura pop de nuestro país. Pero de nada sirve volver a los orígenes si nadie está dispuesto a verlo. El ojo que todo lo ve parece haber perdido su brillo, y con él, la magia que convertía cada estreno del formato en un evento que no te podías perder. Si Telecinco y el equipo de ‘Gran Hermano’ no despiertan pronto, el regreso del reality por excelencia se verá arrastrado por lo peor que te puede pasar en televisión: la indiferencia.