Muere con 16 años Paula Cisneros, presentadora de las Campanadas de Canal Extremadura

La comunidad de seguidores de Paula Cisneros, joven cacereña de solo 16 años, llora su pérdida tras su fallecimiento a causa de un cáncer diagnosticado hace un año. La joven, que se había convertido en un símbolo de superación con su lema "Yo lo puedo todo", deja un legado de amor, lucha y alegría que ha conmovido a todos.

La noticia de su muerte fue compartida por su hermana Sara Cisneros a través de Instagram, plataforma en la que ambas hermanas habían conquistado el corazón de miles de personas. La joven despidió a su hermana Paula Cisneros con un emotivo mensaje: "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación".

En su despedida, Sara destacó la intensidad con la que Paula Cisneros vivió su corta vida. "Has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo", escribía.

Paula Cisneros, que tenía síndrome de Down, utilizó las redes sociales junto a su hermana para romper barreras y demostrar que las diferencias genéticas no son un obstáculo para vivir plenamente. A través de sus vídeos llenos de humor, amor y naturalidad, Paula normalizó el síndrome de Down, convirtiéndose en un ejemplo para muchas personas.

| Canal Extremadura

Las hermanas Cisneros lograron momentos memorables juntos. Como cuando presentaron las campanadas de 2022 en Canal Extremadura, un hito que simbolizó su espíritu de inclusión y superación.

Recordamos que la vida de Paula Cisneros dio un giro en diciembre de 2022, cuando le diagnosticaron un sarcoma tras semanas de pruebas y hospitalización. La enfermedad, a la que la adolescente se refería como "el bicho", fue un duro desafío para la familia.

Tras su triste fallecimiento, la asociación Down Cáceres expresó su dolor en sus redes sociales: "Este 2024 nos deja desgarrados, ya que le tenemos que sumar tu pérdida. Has peleado contra ese 'bicho' como tú decías, con uñas y dientes. Pero aunque físicamente ya no podremos verte ni tocarte, siempre estarás en nuestros corazones".