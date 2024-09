Fallece por sorpresa Jimmy Giménez-Arnau, colaborador de 'Sálvame' a los 80 años

Día triste en el mundo del periodismo y la crónica social ante la muerte de Jimmy Giménez-Arnau. El periodista ha fallecido a los 80 años de edad, según ha desvelado en directo 'Ni que fuéramos'. De hecho, los colaboradores han reaccionado en pleno directo a la muerte de su compañero y amigo.

Jimmy Giménez-Arnau era una figura polifacética del panorama español, con una vida marcada por el periodismo, el derecho y su relación con figuras públicas. Era hijo de un diplomático, lo que le permitió vivir una vida cosmopolita desde joven, recibiendo una educación en un colegio inglés, lo que le sería útil más tarde en su carrera. Estudió Derecho y Periodismo, logrando establecerse como corresponsal de guerra y cofundador de la revista satírica "Hermano Lobo".

Su vida personal también ha sido motivo de interés mediático, especialmente su matrimonio con María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, nieta del dictador Francisco Franco. Su boda, celebrada el 3 de agosto de 1977 en la capilla del Pazo de Meirás, fue histórica, ya que fue la primera vendida en exclusiva para una revista.

En 2006, Jimmy Giménez-Arnau conoció a la periodista Sandra Delgado, con quien se casó en 2013. Además, durante años, Jimmy Giménez-Arnau fue uno de los tertulianos más polémicos de 'Sálvame', un espacio en el que destacaba por sus comentarios incisivos y sus opiniones controvertidas. De hecho, estuvo en el primer programa de la historia del mítico formato.

Además, se hizo famoso por la famosa pregunta "¿Mortero o monedero?". Desde la conclusión del programa, Jimmy Giménez-Arnau ha mantenido un perfil más bajo en televisión, aunque sigue activo como columnista en varios medios escritos. Sin embargo, regresó para la promo de 'Ni que fuéramos', bromeando con que le gustaría morirse en directo.

"Me he quedado seco porque yo a Jimmy Giménez-Arnau le quería mucho. Lydia Lozano tenía sus más y sus menos, yo también los he tenido, pero le tenía muchísimo cariño. He pasado grandes momentos con él, me he reído muchísimo con él. Para mí es muy difícil seguir hoy aquí", decía Kiko Matamoros muy afectado.