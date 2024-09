Fallece Maggie Smith, mítica protagonista de 'Downton Abbey' y 'Harry Potter'

Este viernes 27 de septiembre, el mundo de la interpretación ha sufrido una gran pérdida con el fallecimiento de la actriz británica Maggie Smith, a los 89 años de edad. La icónica actriz, que formó parte de la saga cinematográfica de "Harry Potter", dio vida a la entrañable profesora Minerva McGonagall, un personaje que le valió el cariño de generaciones de fans.

Maggie Smith no solo brilló en el universo de "Harry Potter". También alcanzó una enorme popularidad por su papel como la condesa viuda de Grantham en la exitosa serie 'Downton Abbey'. En España fue emitida en su momento a través de Antena 3 y más recientemente en TVE y RTVE Play.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital esta madrugada, viernes 27 de septiembre", ha comunicado la BBC. Además, el mensaje resaltaba la privacidad de la actriz: "Era una persona muy reservada y estuvo con amigos y familiares hasta el final". La familia añadió: "Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela".

| Archivo

El comunicado también incluyó un agradecimiento especial al personal del hospital donde Smith pasó sus últimos días. "Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster por su atención y su generosa amabilidad durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento", escribieron

La carrera de Maggie Smith fue muy prolífica, iniciando su trayectoria en el teatro Oxford Playhouse y debutando en Broadway en 1952. En el cine, su reconocimiento comenzó con la película "Nowhere to Go" de 1958, la cual le valió una nominación al Premio BAFTA. A lo largo de su carrera, ganó dos Premios Óscar: uno como mejor actriz principal por "Los mejores años de Miss Brodie" en 1969 y otro como mejor actriz de reparto por "California Suite" en 1978. Es una de las pocas actrices que ha ganado el Óscar en ambas categorías.

Entre otros de sus reconocimientos, Smith acumuló cinco BAFTA, cuatro Emmy, tres Globos de Oro y dos premios del Sindicato de Actores (SAG). Participó en películas icónicas como "Furia de titanes" (1981), "Hook" (1991), "Sister Act" (1992), "Té con Mussolini" (1999), "El exótico Hotel Marigold" (2012) y "The Lady in the Van" (2015).

Sin embargo, dos de sus papeles más recordados y queridos por el público son el de la profesora Minerva McGonagall en la saga de "Harry Potter" y el de la condesa viuda en 'Downton Abbey'. Estos personajes que consolidaron su estatus como una de las grandes actrices de su generación.