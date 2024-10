La dura despedida del presentador Miquel Valls a su padre recién fallecido

Duro golpe para Miquel Valls, que acaba de desvelar en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su padre. El presentador de 'Espejo Público' ha querido compartir con sus seguidores el triste momento que está viviendo tras la muerte de su progenitor. Además, con unas emotivas palabras, Miquel Valls ha rendido homenaje a su padre a través de Instagram.

"Has luchado hasta el final para conseguir vivir, pero hay veces que por mucho que quieras seguir no todo depende de ti. Durante tres años has aguantado una enfermedad terrorífica y potencialmente mortal que nos ha consumido, en silencio, a todos. Sabíamos que era complicado, pero lo has aguantado todo hasta que el cuerpo no lo ha soportado más", arranca el texto compartido de Miquel Valls.

"Te has ido a tu manera. Pensando que tendrías algo más de tiempo para ver el próximo partido del Barça", añadía el presentador de 'Espejo Público'.

Además, ha desvelado cómo han sido las últimas horas:"Jamás olvidaré nuestra última tarde, aquí, cogidos de la mano, como cuando era un niño. Gracias por quereme, cuidarme, educarme y ofrecerme lo que hoy soy: un tipo trabajador, sencillo y humilde como tú. Un tipo de verdad".

"Durante las últimas horas he conocido a muchos de tus amigos y cientos de historias que desconocía. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre estaremos juntos: t'estimo (te quiero), papa", añadía.

| Atresmedia

Por otro lado, Miquel Valls también ha querido agradecer a todos sus apoyos: "Gracias a mi madre por cuidarlo y vivirlo todo muy de cerca. Gracias a mi pareja por no soltarme de la mano, a mi familia y grandes amigos, a mis compañeros y amigos de Mediaset por sostenerme al principio con toda la enfermedad y a los de Atresmedia por acompañarme y quererme tanto en este duro final".

"Gracias a Teknon por cuidarlo y mimarlo en todo el proceso. Gracias al doctor José Saez, mi salvador y amigo del alma. Gracias a su oncóloga la doctora Elvira Buixó que forma parte de la gente a la que quiero que sigan a mi lado", añadía el texto de Instagram.

"Hoy me dejas muy solo papa. Vuela alto y enciende la tele cada mañana que pronto volveré para seguir contando historias. DEP", ha concluido Miquel Valls.