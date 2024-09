Xavier Sardà llega a insultar a Mario Vaquerizo por sus palabras sobre el Rey Emérito

La fundación creada por el rey emérito Juan Carlos en Emiratos Árabes para centralizar su fortuna y dejársela a sus hijas ha desatado un acalorado debate en el plató de 'TardeAR'. Durante la discusión, se reveló que, aunque las infantas tienen un sueldo anual que ronda entre los 300.000 y 400.000 euros, su padre busca "blindarlas" económicamente en caso de que pierdan sus privilegiados empleos.

Xavier Sardà no tardó en comentar la situación, destacando que "hay mucha gente que busca trabajo y no tienen acceso a las oportunidades laborales" que disfrutan las hijas del rey emérito. Esta observación no fue bien recibida por Cristina Tárrega, quien inmediatamente lo tachó de "demagogo". Ante esto, Xavier Sardà, visiblemente enfadado, replicó con fuerza: "¡¿Demagogo quiere decir que miento?!", intensificando la tensión en el plató.

La discusión se mantuvo encendida, con Cristina Tárrega defendiendo a las infantas al asegurar que están "muy bien preparadas" y que su posición les da acceso a esos puestos de trabajo. Sin embargo, Beatriz Archidona mostró su desacuerdo con la colaboradora, atacando directamente el origen de la herencia. "Diles a todos los españoles, que pagamos nuestros impuestos, que estas señoras van a recibir una herencia millonaria que proviene de una fundación en Abu Dabi", aseguró Archidona.

| Mediaset

Un comentario que subió aún más el tono del debate en 'TardeAR'. En medio de la tensión, Mario Vaquerizo intentó intervenir, recordando que Juan Carlos I no había sido condenado por la justicia española. Sin embargo, su comentario desencadenó una explosiva reacción de Xavier Sardà, quien lo interrumpió muy bruscamente: "¡Es que era una pequeña parte, tonto! El dinero lo tenía fuera. ¿Qué estás diciendo?"

Un insulto del comunicador catalán dejó a todos en el plató de 'TardeAR' atónitos. Cristina Tárrega no tardó en salir en defensa del colaborador: "A mi amigo no lo llames tonto". Mario Vaquerido, por su parte, respondió calmadamente a la ofensa, diciéndole: "Estás muy nervioso".

En ese momento, Cristina Tárrega aprovechó para recordar a Xavier Sardà su conocido rechazo a la monarquía: "Tú eres republicano, a ti nunca te ha gustado la monarquía. Tienes que hablar con objetividad". Aunque el colaborador negó ser imparcial en este aspecto, finalmente se disculpó con Mario Vaquerizo por el insulto.