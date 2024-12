'De Viernes' cancela su entrevista más esperada y anuncia una nueva lista de invitados

'De Viernes' prepara una entrega repleta de entrevistas y contenido exclusivo para este 13 de diciembre. En esta ocasión, Bárbara Rey volverá a ocupar un lugar central tras el especial emitido el pasado lunes. Sin embargo, 'De Viernes' no contará con la esperada entrevista de Terelu Campos, que iba a abordar el nacimiento de su nieto.

Belén Esteban adelantó en 'Ni que fuéramos' que Terelu Campos había firmado para participar en 'De Viernes'. Sin embargo, la entrevista habría sido anulada por decisión de su hija, Alejandra Rubio, y Carlo Costanzia. La pareja le habría prohibido hablar del bebé.

"Terelu Campos no se va a sentar mañana.Han tirado la entrevista para atrás porque su hija y Carlo Costanzia les han dicho que ella no se tiene que sentar para hablar ni de ellos ni de su nieto", explicó Belén Esteban. Además, añadió: "La cadena, con el contrato que ha firmado, le ha dicho que si no habla de eso, no va a hablar de nada".

| Mediaset

En cuanto a los contenidos confirmados, Bárbara Rey será protagonista con revelaciones inéditas de su vida personal y profesional. Entre los temas que abordará en su entrevista exclusiva destacan la oferta económica que recibió de un supuesto representante del gobierno de Hugo Chávez por material comprometedor sobre el rey emérito. También de los detalles de un extraño favor que el monarca le pidió en 1978, y su romance con Paquirri en 1979. Además, recordará el momento en que se canceló a última hora su participación en el programa Tómbola.

Jenny Llada también estará en el plató para reaccionar en directo a las duras palabras que Bárbara Rey le dedica en la entrevista. Este segmento contará con el análisis de invitados como Hugo Arriazu, paparazzi; Danielle Sánchez, testigo clave de la destrucción de grabaciones del rey emérito; Ángel Moreno, productor de Tómbola; y el periodista Javier Chicote.

Además, será entrevistada en 'De Viernes' Gabriela Guillén, madre del último hijo de Bertín Osborne. Hablará de su dramática historia personal, incluyendo episodios de abusos e intentos de suicidio, además de su relación actual con el cantante.

Por otro lado, Maica Benedicto, expulsada de 'Gran Hermano', aprovechará su visita para reflexionar sobre su paso por el reality y resolver cuentas pendientes. Para completar el programa, Patricia Pérez y su marido Luis Canut compartirán su experiencia tras superar el año más complicado de sus vidas.