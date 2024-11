'De Viernes' anuncia una invitada que dará mucho que hablar en la familia Pantoja

Se avecinan nuevos problemas para la familia Pantoja. La gran revelación de Isa Pantoja en 'De Viernes' reabrió un episodio de la familia que parecía estar cerrado. Un mes después de la polémica entrevista, 'De Viernes' sorprende con algo que salpicará nuevamente a todos los Pantoja.

Están siendo bastante complicadas las últimas semanas para la familia Pantoja,coincidiendo con la etapa final del embarazo de Anabel Pantoja. De hecho, no han sido pocos los que han salido en defensa de Isa Pantoja. El testimonio de María del Monte se convirtió una de las grandes sorpresas que nadie esperaba, en mitad de esta guerra familiar.

Ahora bien, el equipo de 'De Viernes', dispuesto a seguir con el tema, ha decidido superar esa primera entrevista con una nueva que hará historia. La invitada de este viernes será Isa Pantoja, que volverá a sentarse para poner fin a las duras críticas y responder a aquellos que cuestionan su desgarrador testimonio.

| Mediaset

Beatriz Archidona fue la encargada de anunciar esta noticia, sorprendiendo por completo a sus compañeros de 'TardeAR'. "Isa Pantoja va a volver 'De Viernes' y va a hablar por fin alto y claro. Va a contar asolutamente todo sobre el episodio de la manguera, lo va a contar todo", comunicaba la presentadora.

Isa Pantoja ha decidido conceder una segunda entrevista, después de que se pronunciaran muchos allegados a la familia Pantoja. Teniendo en cuenta que estos supuestos testigos han tirado por tierra el discurso de la hija de Isabel Pantoja, la joven se ha visto obligada a volver a 'De Viernes'.

"Me imagino en ese sitio y siento todo como si me estuviera pasando ahora mismo. Nunca se me ha borrado de la mente ni el episodio de la manguera ni el corte de pelo. Para mí es un paso muy importante contarlo, la verdad solo hay una", confesaba Isa Pantoja en el avance de su entrevista.

De todas formas, la hija de la tonadillera no será la única invitada del programa. 'De Viernes' contará también con la presencia de Ángel Cristo y Ana Herminia, que se verán las caras con Aurah Ruiz. La mujer de Jesé Rodríguez contará cómo la boda del hijo de Bárbara Rey no fue tan bien como exponía la pareja en televisión.