'Te vas a poner de rodillas': así ha sido el encuentro entre Ana Rosa y Jorge Javier

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez ya han vivido un corto primer encuentro en 'TardeAR'. Antes de entrar a plató, los dos presentadores han hecho una conexión desde la distancia para darse paso. Un primer reencuentro lleno de pullitas justo antes de la esperada entrevista.

"¿Pero qué haces aquí tan temprano un 26 de agosto?", preguntaba el presentador desde el plató de 'El Diario de Jorge'. "Me voy a poner de pie para hablar contigo, tú te vas a poner de rodillas", le soltaba entre risas Ana Rosa Quintana.

"Esta tarde voy a ir allí a que me entrevistes y en las entrevistas hay peligros. Tú si preguntas, yo voy a contestar", le decía Jorge Javier Vázquez. "¿Alguna vez has visto que no conteste?", preguntaba Ana Rosa Quintana: "Alguna vez he visto que no has preguntado", respondía el catalán.

Además, Ana Rosa Quintana lanzaba una referencia directa a que 'TardeAR' se hace en el antiguo plató de 'Sálvame'. "¿Cómo te vas a atrever a volver aquí, a este plató, que es el cuerpo del delito?", le preguntaba la presentadora. "A ese plató, que hace un año estaba manchado de sangre ¡Pues alguna vez tendré que volver!", respondía Jorge Javier Vázquez.

"Cuando me hacían entrevistas siempre he dicho que somos un matrimonio, que hemos vivido todos los momentos", decía Ana Rosa Quintana. Además Jorge Javier Vázquez anunciaba que iba con intenciones a la entrevista: "Yo que he seguido tú programa durante todo este año te voy a hacer tres peticiones e incluso una propuesta". "Yo te he seguido todo el verano y me alegra verte como estás. Empático, divertido, cercano, gracioso y no de mala leche como estabas antes", respondía Ana Rosa, con otra pullita.

"Sabía que me lo ibas a decir y te digo yo: cariño, así has estado tú en el último año. Pero yo vengo del futuro a enseñarte, tres peticiones y una propuesta. Yo sobre todo soy muy práctico, porque si nos vamos a ver todas las tardes mejor estar bien y saludándonos y no estar escondiéndonos", añadía Jorge Javier Vázquez. "Yo nunca me he escondido, ni de ti ni de nadie", concluía Ana Rosa Quintana, ante las risas de su compañero: "Yo soy muy cobarde".